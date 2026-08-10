नागपूर

Vidarbha Rain: विदर्भात आजही जोरदार पावसाचा यलो अलर्ट

Vidarbha Under Yellow Alert for Heavy Rain: बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे ढगाळ वातावरण कायम असून, अकोला आणि अमरावतीमध्ये मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता आहे.
Vidarbha Rain

Vidarbha Rain

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सकाळ वृत्तसेवा
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नागपूर: गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून दडी मारून बसलेल्या पावसाने रविवारी (ता. ९) शहरात हजेरी लावली. मात्र अपेक्षेप्रमाणे दमदार पाऊस न आल्याने नागपूरकरांची निराशा झाली. दिवसभर रिमझिम पाऊस पडत राहिला.

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