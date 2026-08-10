Vidarbha Rain: विदर्भात आजही जोरदार पावसाचा यलो अलर्ट

नागपूर: गेल्या आठ-दहा दिवसांपासून दडी मारून बसलेल्या पावसाने रविवारी (ता. ९) शहरात हजेरी लावली. मात्र अपेक्षेप्रमाणे दमदार पाऊस न आल्याने नागपूरकरांची निराशा झाली. दिवसभर रिमझिम पाऊस पडत राहिला..प्रादेशिक हवामान विभागाचा सोमवारीही नागपूरसह काही जिल्ह्यांमध्ये इशारा असल्याने जोरदार पावसाची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरात तयार झालेल्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे विदर्भात सध्या पाऊस व ढगाळ वातावरण आहे..Iran Hormuz: होर्मुझसाठी इराणच्या नव्या अटी; ‘यूएई’च्या जहाजावर हल्ला, येमेनचे हौथींवर हल्ले.हवामान विभागाचा यलो अलर्ट व दोन-तीन दिवसांपासून ढगांची दाटी असल्यामुळे जोरदार पाऊस अपेक्षित होता. परंतु, सकाळी, दुपारी व सायंकाळच्या सुमारास थोडा वेळ झालेला हलका शिडकावा वगळता शहरात कुठेही दमदार पाऊस बरसला नाही..Maha Livestock Insurance Scheme: पशुधन विम्याचा भार होणार हलका; ८५ टक्के अनुदानावर मिळणार विमा.ढगाळ वातावरणामुळे कमाल तापमान अडीच अंशांनी घसरून तिशीखाली आले. परिणामी दररोजच्या तुलनेत उकाडा कमी जाणवला. हवामान विभागाचा आणखी चोवीस तास यलो अलर्ट असल्यामुळे सोमवारीही काही जिल्ह्यांमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता वर्तविली जात आहे. विशेषतः अकोला व अमरावती या दोन जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जनेसह वादळी पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. मंगळवारपासून कसलाही अलर्ट नसल्याने पावसाचा जोर कमी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.