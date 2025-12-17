वीज दरवाढीविरोधात एल्गार! 'विदर्भातील सर्वच आघाडीच्या औद्योगिक व व्यापारी संघटना एकवटल्या; दर वाढविण्याचे षडयंत्र!

नागपूर : महावितरणने पुन्हा वीज दरवाढीसाठी प्रक्रिया आरंभली आहे. त्याविरोधात ग्राहक, उद्योग, व्यापारी संस्थांनी एकजूट व्हावे. सर्वानीच सूचना, हरकती आणि तक्रारी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाला (एमईआरसी) ई- मेलवर पाठवाव्यात. सार्वजनिक सुनावणीला उपस्थित राहून दरवाढीला विरोध करावा, असे आवाहन बी.आर. गोयंका, साकेत सुरी आणि सुधीर बुधे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केले. .MPSC Success Story : साताऱ्यातील कामगाराचा मुलगा बनला 'क्लास वन' अधिकारी; वैभवने हलाखीच्या परिस्थितीवर मात करत गाठले यशाचे शिखर !.महावितरणने तब्बल २० टक्क्यापर्यंत अवैधरीत्या वीज दरवाढ करून ग्राहकांची लूट चालविल्याचा आरोप होत असतानाच आणखी दरवाढीचा प्रयत्न सुरू करण्यात आला आहे. याविरोधात विदर्भातील सर्वच आघाडीच्या औद्योगिक आणि व्यापारी संघटना एकवटल्या आहेत.राज्यातील वीजदर देशात सर्वाधिक आहे. मार्च २०२५ मध्ये दरांमध्ये वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर जूनमध्येही वीज दरवाढ केली. त्यामुळे उद्योजकांमध्ये संतापाची लाट आहे. राज्यात वीजदर अधिक असल्याने अनेक उद्योगांनी या राज्यातून शेजारच्या राज्यात पलायन केले. त्यामुळे बेरोजगारीची समस्या मोठ्या प्रमाणात वाढली असून राज्याचा महसूलही बुडाला आहे..अशीच वीज दरवाढ सुरू राहिल्यास छोटे उद्योग, उद्योजक व व्यापारी महाराष्ट्रात तग धरू शकणार नसल्याने अनेक ग्राहक आणि उद्योजकांनी दरवाढीविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने त्याची दखल घेतली आणि ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी एमईआरसीचा आदेश रद्द केला. त्यानंतर महावितरणने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांना फटकारले. एमईआरसीच्या दरवाढीचा एकतर्फी आदेश बाजूला ठेवला आणि त्यांनी योग्य सार्वजनिक सल्लामसलत प्रक्रियेचे पालन करण्याचे निर्देश दिले. यानंतरही महावितरणने रद्द केलेल्या आदेशाच्या आधारावर वाढीव बिले पाठविली आहेत. त्याला मुंबई उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरविले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पत्रकार परिषदेला एनव्हीसीसीचे अध्यक्ष फारुक अकबानी, एनसीसीएलचे अध्यक्ष कैलाश जोगानी, व्हीआयएचे अध्यक्ष प्रशांत मोहता उपस्थित होते..नागपुरात ३ जानेवारीला सुनावणीवीज दरासंदर्भात एमईआरसीकडून जनसुनावणी घेण्यात येणार आहे. नागपुरात ३ जानेवारीला सुनावणी होईल. अमरावती २ जानेवारी, मुंबईत ५ जानेवारी, नाशिक ६ जानेवारी आणि छत्रपती संभाजीनगर येते ७ जानेवारीला सुनावणी होणार आहे. त्यात सहभागी होऊन दरवाढीला विरोध दर्शविण्याचे आवाहन गोयंका यांनी केले. त्यानंतरही वीज दरवाढ झाल्यास न्यायालयात आव्हान देऊ, असे गोयंका म्हणाले..थरारक घटना! 'कादवे डोंगरातील कड्यात परप्रांतीय युवक रात्रभर जाेरजाेरत ओरडला, आवाज कुणीच ऐकला नाही, सकाळ झाली अन्...११ हजार ७०० कोटींचा भार लादण्याचा प्रयत्नमहावितरण आता पुन्हा विजेचे दर वाढवून महाराष्ट्रातील ग्राहकांकडून अतिरिक्त ११ हजार ७०० कोटी रुपये वसूल करण्याचे प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप गोयंका यांनी केला. कोळसा, सौर ऊर्जेसाठी लागणारे साहित्याचे दर कमी होत असतानाच वीजदर वाढविण्याचे षडयंत्र आखले जात असल्याचे ते म्हणाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.