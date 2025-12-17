वीज दरवाढीविरोधात एल्गार! 'विदर्भातील सर्वच आघाडीच्या औद्योगिक व व्यापारी संघटना एकवटल्या; दर वाढविण्याचे षडयंत्र!

नागपूर

नागपूर : महावितरणने पुन्हा वीज दरवाढीसाठी प्रक्रिया आरंभली आहे. त्याविरोधात ग्राहक, उद्योग, व्यापारी संस्थांनी एकजूट व्हावे. सर्वानीच सूचना, हरकती आणि तक्रारी महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाला (एमईआरसी) ई- मेलवर पाठवाव्यात. सार्वजनिक सुनावणीला उपस्थित राहून दरवाढीला विरोध करावा, असे आवाहन बी.आर. गोयंका, साकेत सुरी आणि सुधीर बुधे यांनी संयुक्त पत्रकार परिषदेत केले.

