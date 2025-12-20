Backwater Boating: पेंचमधील बॅक वॉटर बोटिंगसाठी मुहूर्त सापडेना; पेंच व्याघ्र प्रकल्पात अडीच कोटींची बोट धूळखात

नागपूर : विदर्भातील पर्यटन नकाशावर नवे आकर्षण ठरणाऱ्या पेंच व्याघ्र प्रकल्पातील बॅक वॉटर बोटिंग प्रकल्प अद्याप सुरू झालेला नाही. कोलितमारा येथील लोअर पेंच प्रकल्पाच्या बॅक वॉटरमध्ये तब्बल २६ किलोमीटर अंतराचे बोटिंग सुरू करण्याचा संकल्प पेंच प्रशासनाने तीन वर्षांपूर्वी केला होता..यासाठी अडीच कोटींचा निधीही मंजूर करण्यात आला. केरळ येथील एका नामांकित कंपनीने बोट तयार करून दिली आहे. सहा महिन्यांपूर्वीच ही अत्याधुनिक सोलर बोट पेंचमध्ये दाखल झाली आहे. मात्र, प्रत्यक्ष जलपर्यटन सुरू होण्याची तारीख अद्याप निश्चित झालेली नाही..हिवाळा आणि उन्हाळा हा काळ विदर्भातील वन्यजीव पर्यटनासाठी सर्वोत्तम मानला जातो. वाघ, बिबट्या तसेच विविध पक्ष्यांच्या दर्शनासाठी पेंचला मोठ्या प्रमाणावर पर्यटक भेट देतात. या संख्येत भर घालण्यासाठी आणि पर्यटकांना वेगळा अनुभव देण्यासाठी पेंच नदीच्या विस्तिर्ण पात्रात सोलर बोटिंग सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. या बोटिंगचा नदीतील जैवविविधतेचा अभ्यास करण्याचा उद्देश होता. यामुळे पूर्व व पश्चिम पेंचमधील प्रवास सुलभ होणार होता. तसेच किरंगी सर्रा ते नवेगाव बांध या गावांमधील अंतर अवघ्या तीस मिनिटांत पार करता येणार आहे..तांत्रिक अडचणी, परवानगीला विलंब, पर्यावरणीय निकषांचा अडसरराज्य शासनाने पेंच व्याघ्र प्रकल्पाच्या आजूबाजूच्या गावांसाठी शाश्वत रोजगार निर्मितीचा उद्देश ठेवून सर्वसमावेशक पर्यटन योजना आखली. निसर्ग पर्यटन विकास मंडळाच्या माध्यमातून सुरू होणारी ही पहिलीच जल-जंगल सफारी ठरणार होती. केरळच्या बॅक वॉटरप्रमाणेच अनुभव विदर्भात मिळावा, यासाठी हा प्रकल्प महत्त्वाचा मानला जातो. मात्र, तांत्रिक अडचणी, परवानगीला विलंब, सुरक्षा आणि पर्यावरणीय निकष यांबाबत स्पष्टता नसल्याने प्रकल्प रखडल्याचे सांगितले जाते..Sangli Leopard Menace : बिबट्या घरात घुसण्यामागचं वास्तव काय? वाढती दहशत, कारणं आणि ठोस उपाय.पर्यटकांमध्ये नाराजीपर्यटन सुरू न झाल्याने स्थानिक नागरिक, पर्यटक आणि पर्यटन व्यावसायिकांमध्ये नाराजी आहे. इतक्या मोठ्या गुंतवणुकीनंतरही प्रकल्प धूळखात असल्याने प्रशासनाने याबाबत तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी मागणी होत आहे. अन्यथा पेंचच्या पर्यटन विकासाची ही संधी वाया जाण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.