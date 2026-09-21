नागपूर

Wanadongri Accident: बांधकाम साहित्य घेऊन आलेल्या ट्रकची तिघांना धडक; वानाडोंगरीत एकाचा मृत्यू, चालकाचा पोलिसांकडून शोध

Wanadongri truck accident: बांधकाम साहित्य घेऊन आलेल्या ट्रकने निष्काळजीपणे तिघांना चिरडले; चालक फरार, पोलिसांकडून तपास सुरू.
truck hits three people in Wanadongri

Wanadongri accident one dead

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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वानाडोंगरी: शालिनीताई मेघे हॉस्पिटल परिसरात ट्रकने तिघांना मागून धडक दिल्याने एकाचा मृत्यू, तर दोघे जखमी झाल्याची घटना रविवारी (ता. २०) दुपारी २ वाजताच्या सुमारास घडली. श्यामकृष्णन पी. पी. के. (वय २६) यांचा या अपघातात मृत्यू झाला. अमन के. पी. (वय २३) आणि श्रद्धा विकी वासेकर हे दोघे जखमी झाले असून, त्यांच्या पायांना फ्रॅक्चर झाले आहे.

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