Chandrashekhar Bawankule : मुख्यमंत्री फडणवीस केंद्रीय मंत्री तर बावनकुळे मुख्यमंत्री? स्वत: मंत्री बावनकुळेंनींच दिलं स्पष्टीकरण

Maharashtra Chief Minister : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीत पाठवण्याच्या चर्चांवरून राज्यातील राजकारण चांगलचं तापलं आहे. दरम्यान, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला. देवेंद्र फडणवीस हे २०३४ पर्यंत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहतील, असा ठाम दावा त्यांनी केला असून विरोधकांनी मुख्यमंत्रीपदाबाबत अफवा पसरवू नयेत, असा टोला देखील लगावला..मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लवकरच दिल्लीत खेचलं जाईल, या आदित्य ठाकरे यांच्या दाव्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना जोरदार उधाण आले होते. अशातच संजय राऊत यांनीही देवेंद्र फडणवीस दिल्लीत गेल्यास महाराष्ट्राची सूत्रे चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या हातात सोपवली जातील, असे विधान केले होते. आदित्य ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्या या विधानावर अखेर चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उत्तर दिले..बावनकुळे म्हणाले की, देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्रीपदी कायम राहावे अशी महाराष्ट्रातील १४ कोटी जनतेची भावना आहे. "मी हे जाणीवपूर्वक सांगतो की, देवेंद्र फडणवीस २०३४ पर्यंत मुख्यमंत्री राहतील. त्यांच्या कार्यकाळात राज्यात मोठे विकास उपक्रम आणि लोकहिताचे निर्णय घेण्यात आले आहेत," असे त्यांनी म्हटले..यावेळी त्यांनी मुख्यमंत्री होण्याची कुणीही घाई करू नये, असा टोला विरोधकांना लगावला. "हा अफवांचा बाजार आहे. सध्या अफवांचा बाजार गरम आहे. त्यातीलच एक अफवा आज पेरली गेली. त्याला बिनबुडाचे आकलन म्हणावे लागेल. मुख्यमंत्री होण्याची कुणीही घाई करू नये," असे बावनकुळे म्हणाले.दरम्यान, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शरद पवार हे एनडीएमध्ये येणार असल्याच्या चर्चाही त्यांनी फेटाळून लावल्या. याच प्रकरणावर मंत्री दत्ता भरणे यांनीही प्रतिक्रिया दिली. "प्रत्येकाला आपले मत मांडण्याचा अधिकार आहे. त्यांनी त्यांचे मत व्यक्त केले आहे," असे ते म्हणाले..Sanjay Raut letter to Chief Minister : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेतील शालेय साहित्य खरेदीत ५५ कोटींचा घोटाळा?; संजय राऊतांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र.मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाबाबत बोलताना भरणे यांनी स्पष्ट भूमिका मांडली. "मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे २०२९ पर्यंत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून राहावेत, ही सर्वसामान्य जनतेसह माझीही इच्छा आहे. त्यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राने विकासाच्या दिशेने मोठी वाटचाल केली आहे. पुढील काळातही त्यांनी राज्याला देशात क्रमांक एकावर नेण्यासाठी काम करावे, अशी जनतेची अपेक्षा आहे," असे भरणे यांनी सांगितले.दत्ता भरणे यांच्या या वक्तव्यानंतर राज्याच्या राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण आले असून त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या नेतृत्वावर विश्वास व्यक्त करत विरोधकांवर अप्रत्यक्ष निशाणा साधला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.