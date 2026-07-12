नागपूर

Chandrashekhar Bawankule : मुख्यमंत्री फडणवीस केंद्रीय मंत्री तर बावनकुळे मुख्यमंत्री? स्वत: मंत्री बावनकुळेंनींच दिलं स्पष्टीकरण

Devendra Fadnavis News : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस केंद्रात जाणार आणि चंद्रशेखर बावनकुळे मुख्यमंत्री होणार, अशा चर्चांना उधाण आले असताना स्वतः बावनकुळेंनी यावर स्पष्ट भूमिका मांडली. नेमकं काय म्हणाले, वाचा.
Chandrashekhar Bawankule Devendra Fadnavis News

Chandrashekhar Bawankule Devendra Fadnavis News

esakal

Sandeep Shirguppe
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Maharashtra Chief Minister : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिल्लीत पाठवण्याच्या चर्चांवरून राज्यातील राजकारण चांगलचं तापलं आहे. दरम्यान, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी या चर्चांना पूर्णविराम दिला. देवेंद्र फडणवीस हे २०३४ पर्यंत महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री राहतील, असा ठाम दावा त्यांनी केला असून विरोधकांनी मुख्यमंत्रीपदाबाबत अफवा पसरवू नयेत, असा टोला देखील लगावला.

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