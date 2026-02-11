Shaktipith Protest: हातात विषारी औषध, आत्महत्येचा इशारा; शक्तिपीठ विरोधासाठी शेतकऱ्यांचा सलग दुसऱ्या दिवशी आक्रोश!

उमरखेड : ‘शक्तिपीठ‘ महामार्गाला उमरखेड तालुक्यातील शेतकऱ्यांनी प्रचंड विरोध सुरु केला आहे. काल सोमवारी बेलखेड येथील शेतकर्यांनी विरोध केला असताना आज (ता. १०) करोडी आमला शेतशिवारात मोजणीसाठी गेलेल्या टीमला शेतकर्यांनी अडविले, त्यामुळे पोलिसांना पाचारण करण्यात आले. पोलिसांसमक्ष एका शेतकऱ्याने विषारी औषध घेण्याचा प्रयत्न केला तर काहींनी पैनगंगा नदीत आत्महत्या करण्याचा ईशारा दिला. .सोलापूरला बुलेट ट्रेनचे ऐतिहासिक गिफ्ट! पुणे एक तासात, हैदराबाद सव्वा, तर मुंबई अडीच तासांत गाठणे होणार शक्य...तरीदेखील या बाबींना न जुमानता पोलिसांच्या उपस्थितीत मोजणी सुरू केल्याने एका शेतकरी महिलेसह सर्व शेतकरी आक्रमक झाले होते. काही काळ तणावाचे वातावरण होते. विरोध करणाऱ्या शेतकऱ्यांना पोलिस व्हॅनमध्ये उपविभागीय कार्यालयावर आणण्यात आले. या सर्व परिस्थितीत प्रशासनाने मात्र मोजणीची प्रक्रिया सुरु ठेवली. तालुक्यातून शक्तिपीठ महामार्ग जात असून त्यामुळे त्यात सुपीक शेतजमीनी जात असल्याने तसेच शासनाकडून संभाव्य येणारी मदत तुटपुंजी असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये या महामार्गाला विरोध होत आहे. शासन व प्रशासनाप्रती प्रचंड आक्रोश दिसून येत आहे. .सोमवारी (ता. ९) बेलखेड शिवारात शेतकऱ्यांची मुस्कटदाबी करून विरोध असताना मोजणी प्रक्रिया पार पाडली. मंगळवारी करोडी आमला शेतशिवारात सकाळी ११ वाजता मोजणी करण्यासाठी टीम पोहचली असता त्यांना अडवण्यात आले. शेतकरी मोजणी करू देत नसल्याने उमरखेडचे प्रभारी ठाणेदार गोपीनवार व पीएसआय सागर इंगळे यांच्यासह पोलिस पथक व आरसीबी पथक घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी शेतकर्यांना समजाविण्याचा प्रयत्न केला. परंतु शेतकरी ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हते..एका शेतकर्याने विषारी औषधाची बॉटल आणून औषध घेण्याचा प्रयत्न केला, ठाणेदारांनी त्याला वेळीच पकडून तत्काळ बॉटल हिसकाविल्याने मोठा अनर्थ टळला. तरीसुद्धा पोलिसांनी मोजणी टीमसह मोजणी सुरु केल्याने एक शेतकरी महिला आक्रमक झाली. तिच्यासह सर्व शेतकरी मोजणी करीत असलेल्या टीमजवळ प्रचंड घोषणाबाजी करीत जाऊन धडकल्याने तसेच आत्महत्येची धमकी दिल्याने तणाव निर्माण झाला होता. यावेळी पोलिस अधिकार्यांनी आक्रमक झालेल्या बाबुराव शिंदे, सचिन शिंदे, सुनील शिंदे, संतोष शिंदे, काशिनाथ शिंदे, रामा शिंदे, तुकाराम शिंदे, दिगंबर शिंदे, संजय शिंदे, कैलास शिंदे, स्वप्नील शिंदे, श्रीराम शिंदे, ओमकार शिंदे, संभाजी शिंदे, दत्तराव कदम, अरुण कदम, दत्ता शिंदे, सचिन शिंदे, महेश शिंदे यांना पोलिस व्हॅनमध्ये बसवून उपविभागीय अधिकारी सखाराम मुळे यांच्या दालनात हजर केले..यावेळी समस्त शेतकरी यांच्यावतीने चितांगराव कदम यांनी उपविभागीय अधिकारी यांना सर्व परिस्थिती कथन केली. शक्तिपीठ होणारच, ही शासनाची भूमिका, तर होऊ देणार नाही ही शेतकऱ्यांची भूमिका असून अशाही परिस्थितीत सद्यस्थितीत त्या भागातील जमीनीचे जे दर सुरु आहेत, त्यानुसार पैसे द्यावे, अन्यथा मोजणी झाली तरी आमच्या जमीनीचा ताबा घेऊ देणार नाही, असा खंबीर पवित्रा शेतकऱ्यांनी घेतल्याने या पुढेही प्रशासन व शेतकरी यांच्यातील संघर्षाची चिन्हे वाढणारच असल्याचे दिसत आहे..Latur News: लातूरजवळील धावपट्टी चुकली तर विमानाचे दगडाच्या खाणीत लॅंडिंग; विमानतळाभोवती बेसुमार दगडांचे उत्खनन, धक्कादायक माहीती समाेर...माझ्याकडे एक हेक्टर ३७ आर जमीन आहे. संपूर्ण जमीन महामार्गात जाणार आहे. माझ्याकडे ही जमीन उदरनिर्वाहाचे एकच साधन आहे, ही गेल्यावर जगायचे कसे, त्यामुळे जीव गेला तरी चालेल पण माझी जमीन शक्तिपीठाला देणार नाही. माझ्या जीवाला काही झाल्यास प्रशासन जबाबदार राहील.- शारदा साहेबराव शिंदे, महिला शेतकरी .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.