Nagpur News:'वाठोड्यात महिलेचा संशयास्पद मृत्यू'; परिसरात खळबळ, प्राथमिक तपासात आकस्मिक मृत्यूची नोंद..

Suspicious Death of Woman in Wathoda: सुनीता भोयर असे मृत महिलेचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुनीता या मुलगा आणि सुनेसह परिसरात राहते. त्याचे पती मरण पावले आहेत. सात ऑक्टोबरला महिलेचा मुलगा आकाश आणि त्यांची सून प्राजक्ता हे दोघेही मुंबईला कामानिमित्त गेले होते.
Police investigating the scene in Wathoda after the suspicious death of a woman in the village.

नागपूर: वाठोडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सेनापतीनगरातील एका घरात ५६ वर्षीय महिलेचा संशयास्पद स्थितीत मृतदेह आढळून आला. या प्रकाराने परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिसांनी खुनाची शक्यता व्यक्त केली आहे. दरम्यान या प्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे.

