Nagpur News:'वाठोड्यात महिलेचा संशयास्पद मृत्यू'; परिसरात खळबळ, प्राथमिक तपासात आकस्मिक मृत्यूची नोंद..

नागपूर: वाठोडा पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सेनापतीनगरातील एका घरात ५६ वर्षीय महिलेचा संशयास्पद स्थितीत मृतदेह आढळून आला. या प्रकाराने परिसरात खळबळ उडाली असून पोलिसांनी खुनाची शक्यता व्यक्त केली आहे. दरम्यान या प्रकरणी पोलिसांनी आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली आहे. सुनीता भोयर असे मृत महिलेचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सुनीता या मुलगा आणि सुनेसह परिसरात राहते. त्याचे पती मरण पावले आहेत. सात ऑक्टोबरला महिलेचा मुलगा आकाश आणि त्यांची सून प्राजक्ता हे दोघेही मुंबईला कामानिमित्त गेले होते. तेव्हापासून त्या घरी एकट्याच होत्या. शुक्रवारी (ता.१०) सकाळी आठ वाजताच्या सुमारास तो घरी परतल्यावर त्याला दार उघडे दिसून आले. तो आत गेल्यावर घरातील हॉलमध्ये बेडवर आई सुनीता झोपलेली आढळून आली..त्याने तिला उठविण्यासाठी गेला असता, तिचा हात थंडगार असल्याचे आढळून आले. त्याने तिला बघीतले असता, ती मृतावस्थेत असल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे याबाबत त्याने वाठोडा पोलिसांना माहिती दिली. साहायक पोलिस निरीक्षक संतोष सपाटे यांच्यासह हवालदार अश्विन बागडे आणि इतर पोलिसांसह घटनास्थळी दाखल होऊन पंचनामा करीत मृतदेह उत्तरीय तपासणीसाठी पाठविण्यात आला असून पोलिसांनी प्राथमिक तपासणीत आकस्मिक मृत्यूची नोंद केली असून तपास सुरू केला आहे. उत्तरीय तपासणीच्या अहवालानंतरत घटनेचा खुलासा होणार आहे..दागिने, पैसे तशेचा तसेच पडूनपोलिसांनी या प्रकरणी खुन झाल्याचा संशय व्यक्त करती तपासणी सुरू केली. यावेळी एखादा चोरट्याकडून चोरीच्या उद्देशाने खून करण्यात आला काय? याबाबतही माहिती घेतली असता, मृतावस्थेत असलेल्या सुनीता यांच्या गळ्यातील आणि कानातील सोन्याचे दागिने आणि कपाटात ठेवलेले पैसे जसेच्या तसेच असल्याने आढळून आले..