Gaalmukt Dharan Yojana : मंत्र्यांमधील वादात नाला खोलीकरण रखडले; राळेगाव मतदारसंघातील 81 कामांना स्थगिती, आदिवासी विकास मंत्र्यांचे पत्र

यवतमाळ : विश्वासात न घेता गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेंतर्गत राळेगाव विधानसभा मतदारसंघात मंजूर केलेल्या 81 कामांना स्थगिती देण्यात आली (Gaalmukt Dharan Yojana) आहे. यासंदर्भातचे पत्र जिल्ह्यात धडकले आहे. त्यामुळे एकच खळबळ उडाली असून, सत्ताधारी महायुतीतील मंत्री संजय राठोड आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. प्रा. अशोक उईके यांच्यामध्ये शितयुद्ध रंगल्याची चर्चा असल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे..जिल्ह्यात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेंतर्गत नाला खोलीकरण व रुंदीकरणाची कामे विशेष बाब म्हणून करण्यात येत आहे. जिल्ह्यात एकूण 266 कामांचे प्रस्ताव शासनस्तरावर पाठविण्यात आला होता. तद्नंतर विशेष बाब म्हणून कामांना मंजुरीसुद्धा देण्यात आली होती. दरम्यान, 235 कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली होती..काही दिवसांपूर्वीच कामांची वर्कऑर्डर काढण्यात आली असून, प्रत्यक्षात कामालासुद्धा सुरवात झाली आहे. यात प्रामुख्याने राळेगाव विधानसभा मतदार संघात 81 कामे प्रस्तावित करण्यात आली आहे. प्रस्तावित कामांमध्ये कळंब 32, केळापूर तीन, राळेगाव 11, तर बाभूळगाव 35 आदींचा समावेश आहे. परंतु, ही कामे प्रस्तावित करण्यापूर्वी स्थानिक आमदार तथा आदिवासी विकास मंत्री डॉ. प्रा. अशोक उईके यांना विश्वासात घेणे गरजेचे होते..Maharashtra SC Classification : शासकीय वसतिगृह प्रवेश जाहिरातीत एससी प्रवर्गाची विभागणी; नव्या वादाला फुटले तोंड, राज्यात उपवर्गीकरण लागू?.मात्र, विश्वासात न घेता ह्या कामांना मंजुरी देण्यात आली असून, प्रत्यक्षात कामांना सुरवातसुद्धा झाली आहे. या प्रकारामुळे भाजप पदाधिकारी, तसेच कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली. सर्वांनी मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्यासमोर गार्हाणे मांडले होते. या प्रकारानंतर आदिवासी मंत्र्यांनी थेट महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांना पत्र पाठवून नाराजी व्यक्त केली. विश्वासात न घेता अतिघाईने कामे मंजूर केली. नियोजन शून्य कामे असल्याचा ठपका ठेवत 81 कामे रद्द करून नव्याने कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करावी, असा उल्लेख पत्रात केला होता..त्यावरून मंजूर असलेल्या 81 कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. तर मंत्री डॉ. प्रा. अशोक उईके यांच्या शिफारसीने सुचविलेले कामे प्रस्तावित करावी, असे आदेशात नमूद केले आहे. या प्रकारामुळे पुन्हा पालकमंत्री संजय राठोड आणि आदिवासी विकास मंत्री डॉ. प्रा. अशोक उईके यांच्यामधील शितयुद्धा रंगल्याची चर्चा स्पष्ट दिसून येत आहे..PM Kisan Scheme : शेतकऱ्यांनो लक्ष द्या! 30 जूनपूर्वी 'हे' काम न केल्यास पुढील 2,000 रुपयांचा हप्ता अडकणार; कृषी विभागाचा इशारा.सुरू झालेली कामे ‘गोत्यात‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेंतर्गत राळेगाव विधानसभा मतदार संघात कळंब तालुक्यात 32, केळापूर तीन, राळेगाव 11, तर बाभूळगाव तालुक्यात 35 असे मिळून 81 कामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यातील काही कामांना सुरवात झाली आहे. सुरू झालेली कामे गुणनियंत्रण, त्रयस्थ यंत्रणेकडून तपासणी करावी, असे पत्र आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी जिल्हाधिकारी विकास मीना यांना दिले आहे. तर जिल्हाधिकार्यांनी चौकशीला सुरवात केली आहे. या पत्रामुळे सुरू झालेली कामे चांगलीच गोत्यात आल्याचे स्पष्ट दिसून येत आहे..इतरही लोकप्रतिनिधी पत्र देण्याच्या तयारीतजिल्ह्यातील इतरही विधानसभा मतदार संघात गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कामांना प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच प्रत्यक्षात कामांना सुरवातसुद्धा झाली आहे. परंतु, त्या विधानसभा मतदारसंघातील आमदारांना विश्वासात घेतले नसल्याचा विषय पुढे आहे. अशा परिस्थितीत जिल्ह्यातील इतरही आमदार प्रस्तावित कामांना विरोध करण्याच्या तयारीत असून, शासनस्तरावर पत्र पाठविणार असल्याची माहिती प्राप्त झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.