प्रशासनात खळबळ! रामपूर तांड्यात आढळल्या सहा हजारांवर जन्ममृत्यूच्या बाेगस नोंदी; यवतमाळ आरोग्य विभागातील कारभार..

उमरखेड (जि. यवतमाळ) : तालुक्यातील भवानी रामपूर तांडा येथे सहा हजार दोनशे जन्माच्या, तर दोन मृत्यूच्या बोगस नोंदी आढळून आल्या आहेत. हा प्रकार १९९० पासून २०२५ पर्यंत झाला आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली आहे. या नोंदी रद्द करण्याची तयारी जिल्हा आरोग्य विभागाने सुरू केली आहे..Farmer Success Story: करपडीच्या शेतकऱ्याची केळी जागतिक बाजारपेठेत; थेट इराणमध्ये निर्यात, दुष्काळी गावात तरुणांनी फुलवल्या केळीच्या बागा...उमरखेड तालुक्यातील भवानी व रामपूर तांड्याची लोकसंख्या दोन हजार १०० आहे. असे असताना भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी समाज माध्यमावर उमरखेड तालुक्यातील भवानी रामपूर तांडा येथे बनावट नोंदी झाल्याचे नमूद केले. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी प्रशासनाची टीम भवानी येथे पोहचली. त्यांनी केलेल्या चौकशीत हा प्रकार उघडकीस आला आहे. सर्व जन्म व मृत्यू नोंदी या भवानी ग्रामपंचायत अंतर्गत रामपूर तांडा कार्यक्षेत्र बाहेरच्या असल्याचे निष्पन्न झाले. तसेच रामपूर येथील युजर आयडी अनेक दिवसांपासून बंद होता. .तो कार्यान्वित नसल्याने या नोंदी रद्द करण्याबाबत भवानी ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांनी जिल्हा आरोग्य अधिकारी तथा जिल्हा निबंधक जन्ममृत्यू यांच्याकडे पत्राव्दारे कळविले आहे. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी पंचायत समिती गटविकास अधिकारी यांच्या आदेशावरून विस्तार अधिकारी, आरोग्य सेवक गेले होते. .हा यूजर आयडी हॅक करण्यात आल्याचा प्रकार त्यांच्या निदर्शनास आला आहे. या नोंदी या तालुक्यातील किंवा महाराष्ट्रातल्या नसून इतर राज्यातील आहे. या प्रकरणानंतर ज्या जन्म नोंदी बनावट आढळून आल्या त्यांना भारतीय नागरिकत्व मिळविण्यासाठी हा सर्व प्रकार घडत असल्याचे सोमय्या यांनी सोशल मीडियाच्या अकाउंटवर नमूद केले आहे..Pune News: प्रवाशांसाठी आनंदाची बातमी! पुण्याहून धावणार ६० नवीन रेल्वे; पुणे स्थानकावर सहा नवीन फलाट; गैरसाेय दूर होणार .भवानी येथील रामपूरचा आयडी हॅक करून बनावट नोंदणी झाल्याचे निदर्शनास आले आहे. याबाबत बनावट नोंदी प्रकरणात जिल्हास्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्यांच्याकडे अहवाल पाठविण्यात आला आहे.-किरण कोळपे, गटविकास अधिकारी, उमरखेड..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.