प्रशासनात खळबळ! रामपूर तांड्यात आढळल्या सहा हजारांवर जन्ममृत्यूच्या बाेगस नोंदी; यवतमाळ आरोग्य विभागातील कारभार..

Administrative probe into fake civil Records: रामपूर तांड्यातील बोगस नोंदींमुळे प्रशासनात खळबळ; जिल्हा आरोग्य विभागाची चौकशी सुरू
उमरखेड (जि. यवतमाळ) : तालुक्यातील भवानी रामपूर तांडा येथे सहा हजार दोनशे जन्माच्या, तर दोन मृत्यूच्या बोगस नोंदी आढळून आल्या आहेत. हा प्रकार १९९० पासून २०२५ पर्यंत झाला आहे. या प्रकारामुळे प्रशासनामध्ये खळबळ उडाली आहे. या नोंदी रद्द करण्याची तयारी जिल्हा आरोग्य विभागाने सुरू केली आहे.

