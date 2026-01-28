नागपूर

Yavatmal Bus fire: यवतमाळची खासगी बस खाक; चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे २७ प्रवासी सुखरूप, चालकाने जीव धाेक्यात घातला, नेमकं काय घडलं!

सकाळ वृत्तसेवा
यवतमाळ : पुण्याहून यवतमाळकडे २७ प्रवासी घेऊन निघालेल्या चिंतामणी ट्रॅव्हलच्या आराम बसने अचानक पेट घेतला. प्रसंगावधान राखून चालकाने बस सुरक्षित ठिकाणी थांबवली आणि प्रवाशांना बाहेर काढले. त्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत बस खाक झाली. जालना-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील शेलगावजवळ (ता. बदनापूर) मंगळवारी (ता. २७) पहाटे तीनच्या सुमारास ही घटना घडली.

