Yavatmal Bus fire: यवतमाळची खासगी बस खाक; चालकाच्या प्रसंगावधानामुळे २७ प्रवासी सुखरूप, चालकाने जीव धाेक्यात घातला, नेमकं काय घडलं!

यवतमाळ : पुण्याहून यवतमाळकडे २७ प्रवासी घेऊन निघालेल्या चिंतामणी ट्रॅव्हलच्या आराम बसने अचानक पेट घेतला. प्रसंगावधान राखून चालकाने बस सुरक्षित ठिकाणी थांबवली आणि प्रवाशांना बाहेर काढले. त्यानंतर अवघ्या काही मिनिटांत बस खाक झाली. जालना-छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावरील शेलगावजवळ (ता. बदनापूर) मंगळवारी (ता. २७) पहाटे तीनच्या सुमारास ही घटना घडली. .Pune News: ४५ मिनिटांचा प्रवास आता ७ मिनिटांत! खंबाटकीच्या बोगद्याने प्रवासाला गती; जूनपासून वाहतूक सुरू होणार...बसचे चालक भीमराव नारायण घोडे (वय ५४ रा. तलावफळे, जि. यवतमाळ) यांनी येथील पोलिसांत दिलेल्या माहितीनुसार चिंतामणी ट्रॅव्हल्सची बस (२९ एडब्ल्यू ४४४४) सोमवारी (ता. २६) रात्री आठला पुण्याहून यवतमाळकडे निघाली. बसमध्ये सहचालक आणि २७ प्रवासी होते. आज पहाटे ती शेलगावजवळ येताच टायरमधून धूर निघत असल्याचे निदर्शनास आले. .घोडे यांनी प्रसंगावधान राखून बस रस्त्याच्या कडेला उभी केली. आणि प्रवाशांना उतरवले. त्यानंतर क्षणातच आगीने बसला विळखा घातला. आग विझविण्यासाठी पाणी शोधत असताना बसने पूर्णपणे पेट घेतला होता. जालना येथील अग्निशमन दलाच्या पथकाने आग शमविण्याचा प्रयत्न केला. तोपर्यंत बस खाक झाली होती. .Solapur Tirupati flight: सोलापूर-तिरुपती विमानसेवेस पुण्याचा अडथळा; पुणे विमानतळावर स्लॉट मिळेना, स्टार कंपनीकडून सोलापुरात चाचपणी!.येथील पोलिसांत घटनेची नोंद झाली असून जमादार रणजित मोरे तपास करीत आहेत. दरम्यान, यापूर्वीही बदनापूर जवळ अशाच पद्धतीने खासगी बसने पेट घेतला होता. त्यावेळीही चालकाच्या प्रसंगावधानतेमुळे मोठी दुर्घटना टळली होती.