Young Farmer: तरून शेतकऱ्याकडून सहाशे देशी बियाण्यांची जपणूक; टॉमॅटोचे ४०, दुधी भोपळ्याचे ९० प्रकार, युवा शेतकऱ्याची देशभर भ्रमंती!

-चेतन बेलेनागपूर: 'जुनं ते सोनं' या विचाराला मनापासून कवटाळत एका ध्येयवेड्या तरुण शेतकऱ्याने देशी बियाण्यांचे संवर्धन करण्याचा अनोखा वसा घेतला आहे. आधुनिक शेतीच्या धावपळीत हरवत चाललेल्या पारंपरिक बीजसंपदेचे जतन करत त्याने तब्बल ६०० देशी बियाण्यांची बीज बँक उभारली आहे. या कार्यामागे केवळ शेती नव्हे, तर भविष्यातील पिढ्यांसाठी आरोग्यदायी अन्नसुरक्षा जपण्याची तळमळ दडलेली आहे..तमिळनाडू राज्यातील कोंडापूरम (राणीपेठ) येथील मनिगंदम या युवा शेतकऱ्याने आपल्या १२ एकर शेतीत सेंद्रीय पद्धतीने शेती करत देशी बियाण्यांचे संगोपन सुरू केले. २०१७ मध्ये केवळ ८ ते १० प्रकारच्या बियाण्यांपासून सुरू झालेला हा प्रवास आज एका विशाल वटवृक्षात परिवर्तीत झाला आहे. आज त्यांच्या बीज बँकेत टॉमॅटोचे ४०, दुधी भोपळ्याचे तब्बल ९० प्रकार, तसेच भाजीपाला, भरडधान्य, भात आदी मिळून ६०० हून अधिक देशी वाणांचे संकलन झाले आहे..नागपूरमधील धरमपेठ येथील वनामतीमध्ये सुरू असलेल्या बीजोत्सवात मनिगंदम यांनी ही बियाणे प्रदर्शित केली असून, नाममात्र दरात विक्रीसाठीही उपलब्ध करून दिली आहेत. या प्रदर्शनात भेंडीचे ३, मिरचीचे २५, पालकाचे २, भोपळ्याचे ३, वांग्याचे १०, कपाशीचे २ प्रकार यांसह दोडका, काकडी, वाल, शेंगा यांसारख्या विविध भाजीपाल्यांचे बियाणे नागरिकांना आकर्षित करत आहेत. शहरातील घरांच्या छतावर परसबाग फुलवू इच्छिणाऱ्यांसाठी ही बियाणे एक मोठी संधी ठरत आहेत..प्रत्येक बियाण्यात चवीचा, आरोग्याचा वारसामनिगंदम केवळ बियाण्यांचे जतन करत नाहीत, तर त्यांचा प्रसार करण्यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून देशभर भ्रमंतीही करत आहेत. कृषी मेळावे, बीजोत्सव आणि विविध प्रदर्शनांद्वारे ते देशी बियाण्यांचे महत्त्व लोकांपर्यंत पोहोचवत आहेत. लुप्त होत चाललेल्या बियाण्यांचे संवर्धन करणे ही काळाची गरज आहे. सेंद्रीय शेती आणि पारंपरिक अन्नपद्धतीकडे लोक पुन्हा वळत आहेत, ही आनंदाची बाब आहे, असे ते सांगतात. त्यांच्या या कार्यातून केवळ शेतीचे नव्हे, तर संस्कृतीचेही जतन होत आहे. प्रत्येक बियाण्यात आपल्या मातीतल्या परंपरेचा, चवीचा आणि आरोग्याचा वारसा दडलेला आहे. मनिगंदम यांचा हा प्रयत्न म्हणजे भविष्यासाठी बीजारोपण करणारी एक हरित चळवळच ठरत आहे..बियाण्यांसह लागवडीची माहितीप्रदर्शनात विक्रीसाठी असलेल्या विविध भाजीपाल्याच्या बियाणे पाकिटावर त्याच्या लावडीची तसेच त्याचे उत्पन्न कधी येणार याची माहिती देण्यात आली आहे. शिवाय लागवडीसंदर्भात आवश्यक माहितीही प्रदर्शनाच्या स्टॉलवरून निःशुल्क देण्यात येत आहे.