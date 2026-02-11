नागपूर

Lonavala Accident: लोणावळ्यात दरीत कोसळून युवकाचा मृत्यू; व्याख्याते प्रा. वसंत गिरी यांचे हाेते पुत्र, मावसभावासह गेला अन् काय घडलं?

Lonavala valley fall incident with cousin present: प्रज्वल गिरी यांचा लोणावळ्यात अपघाती मृत्यू; गिरी कुटुंबावर शोककळा
Professor Vasant Giri’s Son Killed in Lonavala Gorge Accident

Professor Vasant Giri’s Son Killed in Lonavala Gorge Accident

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

मेहकर : येथील प्रसिद्ध व्याख्याते प्रा. वसंत गिरी यांचे पुत्र प्रज्वल वसंत गिरी (२६) यांचा लोणावळा येथे दरीत कोसळून मृत्यू झाला. ही घटना रविवारी ८ फेब्रुवारी रोजी सायंकाळच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
Nagpur
accident
Youth
lonavala
district
accident death
Valley

Related Stories

No stories found.