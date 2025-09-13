Nagpur News: रेल्वेच्या छतावर चढताच विजेचा धक्का; युवकाची प्रकृती चिंताजनक, रेल्वे स्थानकावरील घटना

नागपूर : मध्यवर्ती रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक ७ वर थांबलेल्या रेल्वेच्या छतावर अचानक युवक चढला. उच्चदाब वीज वाहिनीच्या (ओएचई) संपर्कात आल्याने विजेचा जबर धक्का लागून तो खाली पडून गंभीर जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी मेयो रुग्णालयात भरती करण्यात आले. त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे. ही घटना दुपारी ३.३० वाजताच्या सुमारास घडली..नागपूर रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक ७ वर पुणे हमसफर एक्स्प्रेस उभी होती. या फलाटावर स्थानकाच्या पुनर्विकासाचे काम सुरू आहे. त्यामुळे हा फलाट काही दिवसांपासून बंद ठेवण्यात आला आहे. मात्र, शुक्रवारी पुणे हमसफर एक्स्प्रेसला या फलाटावर थांबविण्यात आले. संबंधित युवक रेल्वेच्या छतावर चढला..काही मजुरांचे त्याच्याकडे लक्ष गेले. त्यांनी आरडोओरड करून त्याला सावध राहण्याचा इशारा केला. त्याने हात हलविताच ओव्हरहेड वायरमधून वाहणाऱ्या विजेच्या संपर्कात आला. स्फोट होऊन तो खाली कोसळला आणि बेशुद्ध झाला..घटनेची माहिती मिळताच लोहमार्ग पोलिस आणि रेल्वे सुरक्षा दलाच्या जवानांनी घटनास्थळी धाव घेतली. जखमी युवकाला तातडीने मेयो रुग्णालयात दाखल केले. त्याची प्रकृती गंभीर असून आयसीयूमध्ये ठेवण्यात आले आहे. त्याची ओळख पटू शकली नाही. त्याची भाषासुद्धा समजत नसल्याने अडचणी येत आहेत..Nagpur Accident: खापा मार्गावर आयशरने दिलेल्या जोरदार धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू .तो दक्षिण भारतातील असावा आणि मानसिकदृष्ट्या आजारी असल्याचे प्राथमिक तपासातून पुढे आले असल्याचे लोहमार्ग पोलिस निरीक्षक गौरव गावंडे यांनी सांगितले. तो केरला एक्स्प्रेसने आला असावा, अशी शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. पोलिसांनी पुढील तपासासाठी सीसीटीव्ही फुटेजची तपासणी सुरू केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.