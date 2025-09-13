नागपूर

Nagpur News: रेल्वेच्या छतावर चढताच विजेचा धक्का; युवकाची प्रकृती चिंताजनक, रेल्वे स्थानकावरील घटना

Railway Accident: मध्यवर्ती रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक ७ वर थांबलेल्या रेल्वेच्या छतावर अचानक युवक चढला. उच्चदाब वीज वाहिनीच्या (ओएचई) संपर्कात आल्याने विजेचा जबर धक्का लागून तो खाली पडून गंभीर जखमी झाला.
Nagpur News

Nagpur News

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

नागपूर : मध्यवर्ती रेल्वे स्थानकाच्या फलाट क्रमांक ७ वर थांबलेल्या रेल्वेच्या छतावर अचानक युवक चढला. उच्चदाब वीज वाहिनीच्या (ओएचई) संपर्कात आल्याने विजेचा जबर धक्का लागून तो खाली पडून गंभीर जखमी झाला. त्याला उपचारासाठी मेयो रुग्णालयात भरती करण्यात आले. त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे. ही घटना दुपारी ३.३० वाजताच्या सुमारास घडली.

Loading content, please wait...
Nagpur
accident
railway
overhead wire electrocution
youth hospitalized

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com