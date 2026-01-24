Nagpur Crime: किरकोळ वादातून युवकाची निर्घृण हत्या; तुमसर तालुक्यात खळबळ, शेतातील स्त्याच्या कडेला रक्ताचा थारोळा!

तुमसर: तालुक्यातील मेहगाव येथे क्षुल्लक कारणावरून एका युवकाची निर्घृण हत्या झाली. ही घटना गुरुवारी (ता.२२) रोजी सायंकाळी उघडकीस आली. मोनू ऊर्फ कपिल गणेश राणे (वय २८) असे मृताचे नाव असून, या घटनेमुळे परिसरात खळबळ उडाली आहे. .Pune News: सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक उड्डाण पूल होणार खुला; सेनापती बापट रस्त्यावीरल वाहतूक कोंडी सुटणार! .तुमसर शहरापासून सुमारे पाच किलोमीटर अंतरावर असलेल्या मेहगाव येथे गुरुवारी (ता.२२) रोजी सायंकाळी मोनू राणे घरून बाहेर पडला होता. जवळच त्याची शेती अाहे. मात्र, नंतर रात्री तो घरी परत आला नाही. शुक्रवारी (ता.२३) रोजी सकाळी गावातील शेतकरी बैलगाडीने जात असताना मोनू रस्त्याच्या कडेला रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेला आढळून आला..ही बाब गावात कळताच घटनास्थळी बघ्यांची मोठी गर्दी झाली. घटनेची माहिती मिळताच तुमसर पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी उपजिल्हा रुग्णालयात पाठविण्यात आला. प्राथमिक तपासात मोनूच्या डोक्यावर व मानेवर गंभीर जखमा आढळून आल्या अाहेत..Solapur Airport: सोलापूरहून इंदौरला बुधवारपासून विमानसेवा; वनस्टॉप विमानसेवा, मुंबईला जाणारे विमान हेच पुढे इंदौरला जाणार!.\rदरम्यान, मोनूच्या हत्येचे नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी, मिटेवाणी येथे एका कार्यक्रमात किरकोळ कारणावरून त्याचा काही जणांशी वाद झाला होता, अशी माहिती पुढे येत आहे. या वादातूनच हत्या झाल्याची परिसरात चर्चा आहे. घटनेनंतर आरोपी पसार झाले असून, तुमसर पोलिस तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.