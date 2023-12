Rohit Pawar: रोहित पवारांची 'युवा संघर्ष यात्रे'च्या सांगतेनंतर गोंधळ का झाला? रोहित पवार सरकारवर का संतापले?

नागपूर : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार यांच्या नेतृत्वाखाली निघालेल्या युवा संघर्ष यात्रेची सांगता आज नागपुरात झाली. झिरो माइल शिळेजवळ दुपारी १ वाजता या यात्रेतील शेवटची सभा पार पडली. या सभेत उद्धव ठाकरे, शरद पवार, संजय राऊत यांनी उपस्थिती लावली तसेच सभेत त्यांनी आपल्या भूमिकाही मांडल्या.

पण सभा संपल्यानंतर निवदेन देण्यावरुन गोंधळ निर्माण झाला, त्यामुळं रोहित पवार चांगलेच संतापले आणि ते स्वतः सरकारला निवेदन देण्यासाठी विधानभवनाकडं निघाले. पण पोलिसांनी त्यांना अडवण्याचा प्रयत्न केला तसेच काही कार्यकर्त्यांवर सौम्य लाठीचार्जही केला. पण रोहित पवार इतके का संतापले जाणून घेऊयात. Why was there confusion after Rohit Pawar Yuva Sangharsh Yatra Why is Rohit Pawar angry with the government)