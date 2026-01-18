नवनीत राणा यांच्यामुळे अमरावतीत भाजपला नुकसान झालं असून त्यांची पक्षातून हकालपट्टी करावी, असं पत्र भाजपच्या पराभूत उमेदवारांनी काल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलं होतं. या पत्राची आता भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांनी दखल घेतली आहे. यासंदर्भात लवकरच कारवाई सुरु करण्यात येणार असून वरिष्ठ नेत्यांची एक टीम अमरावती दाखल होणार आहे. अमरावतीचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. .ते म्हणाले, पराभूत उमेदवारांनी काल पत्र लिहिलं होतं. ते पत्र आम्हाला मिळालं आहे. अमरावतीत कुणी विरोधात काम केलं, कुणी कुणासाठी काम केलं. याचं आम्ही विश्लेषण करू. लवकरच आमची एक टीम अमरावतीत दाखल होणार आहे. ती टीम पराभूत उमेदवारांचं म्हणणं ऐकून घेईल, त्यानंतर यावर योग्य तो निर्णय घेतला जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली..नवनीत राणांची पक्षातून हकालपट्टी करा! भाजपच्या पराभूत उमेदवारांचं थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र, विरोधात कसं काम केलं तेही सांगितलं!.दरम्यान, काल मनपा निवडणुकीत पराभूत झालेल्या उमेदवारांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र लिहिलं होतं. ''नवनीत राणा यांनी भाजप मजबूत असलेल्या प्रभागांत स्वतःचे उमेदवार टाकून पॅनेल वर वरवंटा कसा फिरवला जाईल, याचे नियोजन केले. तसेच त्यांनी भाजपच्या सर्व पोस्टर्स वर स्वतःचा मोठा फोटो टाकून घेतला. डॉ. धांडे यांचा वापर करून अधिकृत उमेदवारांची उमेदवारी मागे घेतल्याचे पत्र काढून त्या पत्राचा वापर शहरभर केला'', असा आरोप पत्रात करण्यात आला होता..Chandrashekhar Bawankule: हर्षवर्धन सपकाळांना मानसिक उपचाराची गरज: ना. चंद्रशेखर बावनकुळे; नवनीत राणाबाबत काय म्हणाले?.''नवनीत राणा यांनी उघडपणे भाजपच्या विरोधात युवा स्वाभिमानच्या उमेदवाराचा प्रचार केला. भाजपचे उमेदवार डमी आणि युवा स्वाभिमानचे उमेदवार हेच खरे असं त्यांनी सांगितलं. प्रत्येक ठिकाणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा आशीर्वाद असल्याचे सांगितलं. त्यामुळे भाजपचे मतदार या प्रचाराने संभ्रमित झाले'', असंही या पत्रात म्हटलं होतं. या पत्रानंतर अमरावतीच्या राजकीय वर्तुळात विविध चर्चा सुरु झाल्या आहेत. या आरोपीबाबत पक्षश्रेष्टी नेमकी काय भूमिका घेतात. हे बघणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.