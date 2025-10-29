'तु मोदींची बायको, मुलासमोरच तुझ्यावर....', नवनीत राणांच्या घरी पुन्हा धडकलं धमकीचं पत्र

भाजप नेत्या नवनीत राणा यांना पुन्हा एकदा जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आलीय. नवनीत राणा यांना पत्र पाठवून अज्ञातानं धमकी दिलीय. या धमकीमागे हैदराबाद कनेक्शन असल्याची माहिती समोर आलीय. तुमच्या मुलासमोरच तुमच्यावर बलात्कार करू अशी धमकी या पत्रातून दिली आहे. याशिवाय पत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेखही केला आहे. या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आलीय..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, भाजप नेत्या आणि माजी खासदार नवनीत राणा यांना जीवे मारण्याची धमकी दिलीय. हैदराबादमधील जावेद नावाच्या व्यक्तीनं हे पत्र पाठवलं असल्याची माहिती समजते. धमकीचं पत्र मिळताच नवनीत राणा यांनी राजापेठ पोलीस ठाण्यात या प्रकरणी तक्रार दाखल केली आहे..राजेशाही थाट अन् सुकामेवा खाणारी 'अनमोल' म्हैस २३ कोटींना, तर १५ कोटींचा 'शाहबाज' घोडा.पोलिसांनी नवनीत राणा यांना धमकी दिल्या प्रकरणी अदखलपात्र गुन्हा दाखल केला आहे. आरोपीनं पाठवलेल्या पत्रात खळबळजनक असा उल्लेख करण्यात आला आहे. तुमच्या मुलासमोरच तुमच्यावर बलात्कार करू, तू पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची बायको आहेस असंही या पत्रात म्हटलं आहे..धमकी देणाऱ्यानं स्पीड पोस्टानं हे पत्र पाठवलंय. त्यात म्हटलंय की, माझ्याकडे ५० जणांची गँग आहे. तुझ्यावर गँगरेप करून तुला मारून टाकेन. राजापेठ पोलिसात या प्रकरणी नवनीत राणा यांच्या स्वीय सहाय्यकाने तक्रार दिल्यानंतर गुन्हा दाखल केला आहे. पोलीस अधिक तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.