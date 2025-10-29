विदर्भ

'तु मोदींची बायको, मुलासमोरच तुझ्यावर....', नवनीत राणांच्या घरी पुन्हा धडकलं धमकीचं पत्र

Navneet Rana : भाजप नेत्या आणि अमरावतीच्या माजी खासदार नवनीत राणा यांना जीवे मारण्याची धमकी देणारं पत्र आलं आहे. यातून जीवे मारण्याची आणि अत्याचाराची धमकी देण्यात आलीय. हैदराबादमधून हे पत्र पाठवल्याचं म्हटलं जातंय.
Navneet Rana
Navneet Ranasakal
सूरज यादव
Updated on

भाजप नेत्या नवनीत राणा यांना पुन्हा एकदा जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आलीय. नवनीत राणा यांना पत्र पाठवून अज्ञातानं धमकी दिलीय. या धमकीमागे हैदराबाद कनेक्शन असल्याची माहिती समोर आलीय. तुमच्या मुलासमोरच तुमच्यावर बलात्कार करू अशी धमकी या पत्रातून दिली आहे. याशिवाय पत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा उल्लेखही केला आहे. या प्रकरणी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करण्यात आलीय.

Loading content, please wait...
India
Bjp
Amravati
Narendra Modi
crime
Threat

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com