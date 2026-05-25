Navtapa 2026 Begins : आजपासून नवतपाचा तडाखा! विदर्भ होरपळणार, काय काळजी घ्यावी?

What is Navtapa and why is it important? : उन्हाच्या तीव्र चटक्यांसाठी प्रसिद्ध असलेला नवतपा सोमवारपासून (ता. २५) सुरू होत आहे. नवतपाच्या नऊ दिवसांमध्ये उन्हाचा तडाखा आणखी वाढणार असून, पारा ४७ अंशांच्या पार जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. परिणामी, उष्माघाताचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता असल्याने भरदुपारी घराबाहेर पडणे धोकादायक ठरू शकते. त्यामुळे नागरिकांनी तब्येतीची विशेष काळजी घ्यावी, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..२५ मे ते २ जून असा नऊ दिवसांचा काळ 'नवतपा' म्हणून ओळखला जातो. सोमवारपासून सूर्य रोहिणी नक्षत्रात प्रवेश करत असून, दिवस मोठा असणार आहे. साधारणपणे या दिवसांमध्ये सूर्यापासून येणाऱ्या किरणांचा प्रभाव अधिक काळ पृथ्वीवर राहतो. शिवाय, सूर्य पृथ्वीच्या अधिक जवळ आल्याने सूर्यकिरणे थेट पृथ्वीवर पडतात. त्यामुळे उन्हाचे चटके अधिक जाणवतात. परिणामी, कमाल तापमानात मोठी वाढ होते..सूर्याचा प्रकोप सुरुच...! शुक्रवारपर्यंत उष्णतेचा 'ऑरेज अॅलर्ट', नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे प्रशासनाचे आवाहन.नवतपामध्ये भारतातील जवळपास सर्वच राज्यांमध्ये तीव्र उष्णता जाणवते. यंदादेखील सूर्य आग ओकणार असून, कडक उन्हाची दाट शक्यता आहे. नवतपाच्या काळात तापमानाने अनेकदा विक्रमी उसळी घेतल्याचा अनुभव नागपूरकरांनी यापूर्वी घेतला आहे. विशेष म्हणजे, हवामान विभागानेही आगामी काळात पारा ४६ ते ४७ अंशांच्या पार जाण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामुळे नवतपाच्या काळात लहानांपासून ज्येष्ठांपर्यंत सर्वांनीच सतर्क राहण्याची गरज आहे..ही काळजी घ्या :या दिवसांमध्ये हलका नाश्ता करूनच घराबाहेर पडावे.शक्यतो दुपारी १२ ते ३ या वेळेत बाहेर फिरणे टाळावे.सोबत नेहमी पाण्याची बाटली किंवा कांदा ठेवावा.दिवसभर अधूनमधून पाणी प्यावे.लिंबूपाणी, मठ्ठा, लस्सी, आंब्याचे पन्हे आदी पेयांचे सेवन करावे.बाहेर पडताना दुपट्टा, स्कार्फ, टॉवेल, टोपी व गॉगलचा वापर करावा.शक्यतो घाम शोषून घेणारे पांढरे, सुती, सैल व मऊ कपडे परिधान करावेत.ऊन लागल्यास किंवा अस्वस्थ वाटल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा..Wardha Heatwave Update: वर्धा सर्वात 'हॉट' शहर; पारा ४७.१ अंशांवर, पुढील २४ तास आणखी भयानक असण्याची शक्यता.नवतपामध्ये वाढलेल्या उष्णता आणि उकाड्यामुळे तब्येतीवर विपरीत परिणाम होण्याची शक्यता असते. या पार्श्वभूमीवर डॉक्टरांनीही सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. या दिवसांत कडक ऊन पडत असल्याने प्रत्येकाने स्वतःसह आपल्या कुटुंबियांची आवश्यक काळजी घेणे गरजेचे आहे. विशेषतः लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांकडे अधिक लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच सवयी, राहणीमान आणि खानपान याकडेही विशेष लक्ष देणे आवश्यक आहे.