...हा विदर्भावर दिल्लीचा अन्याय आहे; सुप्रिया सुळेंचा भाजपला टोमणा

By

चंद्रपूर : राष्ट्रवादी काँग्रेसने विदर्भाला नेहमीच झुकते माप दिले. राज्याच्या मंत्रिमंडळात महत्त्वाचे गृहखाते नागपूर जिल्ह्यातील आमदार अनिल देशमुख यांच्याकडे सोपविले. परंतु, नागपूरवरून त्यांच्यावर आरोप झाले. कुटुंबीयांवर तब्बल १०४ वेळा छापे टाकण्यात आले. हा विदर्भावर दिल्लीचा अन्याय आहे, असा टोमणा राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी भाजपला लगावला. (NCP has always given Vidarbha a lenient measure)

सोमवारी (ता. ६) चंद्रपूर जिल्ह्याच्या दौऱ्यावर असताना त्या पत्रकारांशी बोलत होत्या. पहिल्यावेळी अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप झाले. त्यावेळी अनिल देशमुख यांचा राजीनामा घेतला. यानंतर राष्ट्रवादीचे (NCP) नेते नबाव मलिक यांनाही अशाच पद्धतीने अडविण्यात आले. हा खोट्या विरोधातील लढा आहे. हे सर्व षडयंत्र आहे, असा दावाही खासदार सुप्रिया सुळे (Supriya Sule) यांनी केला.

हेही वाचा: अमरावती : आमदार भुयार यांना तीन महिने कारावासाची शिक्षा

राज्यसभेवर जाणाऱ्या सहा जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. निवडणुकीला भाजपचा हट्टीपणा जबाबदार आहे. महाविकास आघाडीतील तिन्ही पक्षांच्या वरिष्ठ नेत्यांनी भाजप नेत्यांशी यासदर्भात चर्चा केली. निवडणुकीत काही चुकीचे प्रकार होऊ शकतात, अशी कल्पना त्यांना दिली. उमेदवार मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र, भाजपने (BJP) आपला उमेदवार उभा केला, असा आरोपही सुप्रिया सुळे यांनी केला.

समाजात अनेक ज्वलंत मुद्दे

समाजमाध्यमात पातळी सोडून बोलण्याची कुणालाही गरज नाही. ही महाराष्ट्राची संस्कृती नाही. समाजात अनेक ज्वलंत मुद्दे आहे. महामागाईने नागरिक त्रस्त झाली आहे. त्यावर बोलण्याची गरज आहे, असेही खासदार सुळे (Supriya Sule) म्हणाल्या.