NTA Exam Transparency: नीट पेपरफुटीनंतर एनटीएचा ‘परीक्षा कर्मयोगी’ उपक्रम

नागपूर : सततच्या पेपरफुटीमुळे ‘एनटीए’ची प्रतिमा डागाळलेली आहे. नीट पेपरफुटीमुळे एटीएच्या कारभारावर संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे राष्ट्रीय स्तरावरील परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि सुस्थितीत पार पाडण्यासाठी राष्ट्रीय परीक्षा संस्था (एनटीए)ने ‘परीक्षा कर्मयोगी : कॅपॅसिटी बिल्डिंग प्रोग्रॅम फॉर एग्झामिनेशन ऑफिसियल्स’ हा विशेष डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरू केला आहे..गेल्या काही वर्षांपासून एनटीएकडून घेण्यात येणाऱ्या परीक्षांमधील पेपर फुटीचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे एनटीएची डोकेदुखी वाढली आहे. त्यातच एनटीएकडून घेण्यात आलेल्या ‘नीट’मधील पेपर फुटल्याने विद्यार्थ्यांसह पालकांमध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून व्यवस्थेवरील विश्वासही उडाला आहे. त्यातूनच नीट (यूजी)सह एनटीएच्या विविध परीक्षांच्या आयोजनात सहभागी होणारे केंद्रप्रमुख, निरीक्षक आणि अन्य परीक्षा अधिकारी यांच्यासाठी हा अभ्यासक्रम तयार करण्यात आला आहे. परीक्षांचे नियोजन, सुरक्षा व्यवस्था, मानक कार्यपद्धतींचे पालन तसेच परीक्षा दिवशीच्या जबाबदाऱ्यांबाबत सखोल मार्गदर्शन या प्रशिक्षणाद्वारे दिले जाणार आहे..चार विभागांमध्ये विभागलेल्या या अभ्यासक्रमात परीक्षा प्रक्रियेतील पारदर्शकता व प्रामाणिकतेचे महत्त्व, परीक्षा केंद्रांची तयारी, सुरक्षा उपाययोजना, परीक्षा काळातील विविध टप्प्यांवरील कामकाज आणि महत्त्वाच्या सूचनांचा आढावा समाविष्ट आहे..स्वयंअभ्यासाच्या पद्धतीने पूर्ण करता येणाऱ्या या अभ्यासक्रमात मूल्यमापनानंतर प्रमाणपत्रही दिले जाणार आहे. देशभरातील परीक्षा केंद्रांवर एकसमान कार्यपद्धती रुजविणे, परीक्षा व्यवस्थापनातील कार्यक्षमता वाढविणे आणि उत्तरदायित्व मजबूत करणे हा या उपक्रमाचा उद्देश आहे. तंत्रज्ञानाधारित प्रशिक्षण आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळाच्या माध्यमातून परीक्षा व्यवस्थेला अधिक सक्षम बनविण्याच्या एनटीएच्या प्रयत्नांना या उपक्रमामुळे नवी चालना मिळणार असल्याचा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.