ऑपरेशन टायगर! काँग्रेसला तोंडघशी पाडणारा उमेदवार अखेर शिंदेसेनेत; राजकीय वर्तुळात खळबळ

यवतमाळ : विधान परिषद निवडणुकीनंतर पुन्हा एकदा ‘ऑपरेशन टायगर’ची चर्चा रंगू लागली आहे. काँग्रेसचे उमेदवार म्हणून अर्ज दाखल केल्यानंतर ऐनवेळी उमेदवारी अर्ज मागे घेणारे साहेबराव कांबळे यांनी आज उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मंत्री संजय राठोड यांच्या उपस्थितीत शिवसेनेच्या (शिंदे गट) पक्षात प्रवेश केला. त्यांच्या या निर्णयामुळे जिल्ह्याच्या राजकारणात मोठी खळबळ उडाली आहे..विधान परिषद निवडणुकीत काँग्रेसला धक्का देणाऱ्या कांबळे यांच्या भूमिकेची चर्चा अद्याप थांबलेली नसतानाच त्यांनी धनुष्यबाण हाती घेतल्याने राजकीय समीकरणांना नवे वळण मिळाले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या निवडणुकीत काँग्रेसच्या रणनीतीला धक्का बसल्याची चर्चा सुरू असतानाच झालेल्या या पक्षप्रवेशामुळे महाविकास आघाडीतील नेत्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत..Maharashtra Politics: महायुतीत अंतर्गत कलह उफाळला! शिंदे सेनेत बंडाची चाहूल; वाढत्या असंतोषामुळे नेते भाजपच्या वाटेवर?.काँग्रेसमधील अस्वस्थता आणि अंतर्गत नाराजीचा फायदा घेत शिंदेसेना जिल्ह्यात आपले संघटन विस्तारत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. साहेबराव कांबळे यांचा पक्षप्रवेश हा केवळ एका नेत्याचा राजकीय निर्णय नसून आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा परिषद निवडणुकांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा राजकीय संदेश मानला जात आहे..राजकीय वर्तुळात आता काँग्रेसमधील आणखी काही नाराज नेते आणि पदाधिकारी शिंदेसेनेच्या संपर्कात असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यात पुन्हा ‘ऑपरेशन टायगर’ सुरू होणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Solapur : काँग्रेससह शरद पवारांना धक्का; भगीरथ भालके, अनिल सावंत शिवसेनेच्या वाटेवर; DyCM शिंदेंच्या उपस्थितीत प्रवेशाची शक्यता .महायुतीचा आत्मविश्वास वाढलाविधान परिषद निवडणुकीच्या रणधुमाळीत काँग्रेसच्या उमेदवाराचा थेट शिंदेसेनेत प्रवेश झाल्याने महायुतीचा आत्मविश्वास वाढल्याचे बोलले जात आहे. दुसरीकडे, महाविकास आघाडीसमोर संघटनात्मक एकजूट टिकविण्याचे नवे आव्हान उभे राहिले आहे..साहेबराव कांबळे यांच्या पक्षप्रवेशामुळे जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण आणखी तापण्याची चिन्हे असून आगामी काळात आणखी राजकीय धक्के बसण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. यावेळी शिंदेसेनेचे हरिहर लिंगनवार, श्रीधर मोहोड, राजुदास जाधव, संजय हातगावकर, बाळासाहेब दौलतकार उपस्थित होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.