Pataneel Ganpati : हरवलेल्या हत्तीच्या शोधात सापडला ‘पातानील गणपती’ ; जंगलातील दगडावर उमटले गणेशरूप; नवसाला पावणारा गणपती म्हणून श्रद्धा

प्रशांत रागीवार अहेरी (जि. गडचिरोली) : किर्र जंगल, उंचच उंच सागवान आणि बांबूच्या रांजी... अशा निसर्गरम्य वातावरणात आलापल्लीजवळ ‘पातानील गणेश’ विराजमान आहे. अरण्याच्या कुशीत वसलेला हा गणपती ‘नवसाला पावणारा गणपती’ म्हणून परिसरातील भाविकांच्या श्रद्धेचा केंद्रबिंदू बनला आहे. विशेष म्हणजे, जंगलात हरवलेल्या हत्तीच्या शोधादरम्यान या गणपतीचा शोध लागल्याची आख्यायिका सांगितली जाते. अहेरी तालुक्यातील आलापल्ली-सिरोंचा मार्गावर आलापल्लीपासून सात किलोमीटर अंतरावर हा गणपती आहे. .या मंदिराच्या स्थापनेची कहाणीही तितकीच अनोखी आहे. १९८० च्या दशकात अहेरी परिसरातील सागवान लाकडांची तोडणी आणि वाहतुकीसाठी वनविभागाकडून हत्तींचा वापर केला जात असे. १९८१ मध्ये वनविभागाच्या अखत्यारीतील चार हत्तींपैकी एक हत्ती अचानक घनदाट जंगलात बेपत्ता झाला. दोन दिवस शोध घेऊनही त्याचा ठावठिकाणा लागला नाही..MPSC Recruitment : एमपीएससीच्या कारभारावर आक्षेपांचा पाऊस ; नागपूर विभागातून सर्वाधिक ७, ६०० ई-मेल ; व्ही. राधा यांची माहिती.अखेर चिंतेत पडलेल्या वनकर्मचाऱ्यांनी आणि मजुरांनी गणरायाला साकडे घातले. ‘हत्ती सापडू दे, ११ पोती नारळ फोडू, ’ असा नवस त्यांनी केला. त्यानंतर काही वेळातच जंगलातून हत्तीच्या किंकाळीचा आवाज ऐकू आला. आवाजाच्या दिशेने धाव घेतली असता हत्तीच्या गळ्यातील साखळदंड एका दगडात अडकलेला आढळला. दगड बाहेर काढल्यानंतर त्यावर गणेशाचे रूप कोरलेले दिसले. हत्ती सापडल्याचा आनंद आणि संकट टळल्याच्या भावनेतून वनकर्मचारी व मजुरांनी दगडावरील गणेशरूप स्वच्छ करून तेथे पूजा सुरू केली. कालांतराने या ठिकाणी मंदिर उभे राहिले..Shiv Sena Symbol Dispute : दोन्ही गटांना नवे नाव, चिन्हे का दिली नाहीत? शिवसेना पक्षाच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल .पावसाळ्यात पोहोचणे कठीणआज पातानील गणपती परिसरातील मजूर आणि भाविकांच्या श्रद्धेचे स्थान आहे. सुरुवातीला मजुरांनी लावलेल्या झाडाभोवती आता चौथरा बांधला आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी बोअरवेलची सुविधाही उपलब्ध आहे. मात्र, मंदिर वनविभागाच्या हद्दीत असल्याने अन्य शासकीय विभागांकडून निधी मिळविण्यात अडचणी येत असल्याचे सांगितले जाते. पावसाळ्यात वन्यप्राण्यांचा धोका आणि खराब रस्त्यामुळे येथे पोहोचणे कठीण होते. मंदिरापर्यंत पक्का रस्ता नसल्याने प्रामुख्याने हिवाळा आणि उन्हाळ्यातच भाविक येथे दर्शनासाठी येतात. त्यामुळे मंदिर परिसरात मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याबरोबरच पक्का रस्ता उपलब्ध करून देण्याची मागणी भाविकांकडून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.