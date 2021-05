दुसऱ्या डोससाठी नागरिक हवालदिल, दहा आठवडे उलटूनही लस नाहीच

अमरावती : कोरोना लसीकरणाला (corona vaccination) सुरुवात होताच पहिल्या टप्प्यात लस घेणाऱ्या अनेक नागरिकांना 10 आठवडे उलटूनही अद्याप लशीचा दुसरा डोस (second dose of vaccine) मिळाला नाही. यात प्रामुख्याने कोव्हॅक्‍सिन (covaxine) घेणाऱ्या नागरिकांचा समावेश आहे. त्यांना वेळेत दुसरा डोस न मिळाल्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक हवालदिल झाले आहेत. ग्रामीण भागात कोव्हॅक्‍सिन लस वेळेत उपलब्ध न झाल्याने परिस्थिती गंभीर होताना दिसत आहे. (people still waiting for second dose of vaccine in amravati)

हेही वाचा: नागपुरात ६१ हजार नवीन लसी, पाच केंद्रावर १८ वर्षांवरील लसीकरण सुरू

16 जानेवारी 2021 पासून ज्येष्ठ नागरिकांच्या लसीकरणाला सुरुवात झाली. पहिल्या दोन महिन्यांमध्ये लसीकरण व्यवस्थित सुरू होते. एक एप्रिलपासून 45 वर्षांवरील व एक मेपासून 18 ते 44 वर्षांच्या नागरिकांच्या लसीकरणाला सुरुवात झाली आणि लशींचा तुटवडा भासू लागला. त्यामुळे फेब्रुवारी-मार्च महिन्यात लसीकरण झालेल्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या दुसऱ्या डोससाठी लसच उपलब्ध झाली नाही. ज्यांना कोविशिल्ड लस देण्यात आली त्यांच्यासाठी सहा ते आठ आठवडे, तर कोव्हॅक्‍सिन लस घेणाऱ्यांसाठी दुसऱ्या डोसचा कालावधी चार ते सहा आठवड्यांच्या आता होता. कोव्हॅक्‍सिन घेणाऱ्यांचा दुसरा डोस उपलब्ध न झाल्याने त्यांनी सहा आठवड्यांची मर्यादा ओलांडली आहे. ग्रामीण भागातील बहुतेक लसीकरण केंद्र बंद असल्याने नागरिकांना लशीचा दुसरा डोसच मिळाला नाही. ही परिस्थिती सर्वत्र कमी अधिक प्रमाणात सारखीच आहे. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिक हवालदिल झाले आहेत.

हेही वाचा: आतापर्यंत २५ शिक्षकांचा कोरोनाने मृत्यू, रुग्णालयात आरक्षित बेड देण्याची मागणी

ग्रामीण भागातील नागरिकांना लशीचा पहिला डोस दिल्यानंतर दुसऱ्या डोसची व्यवस्थाच करण्यात आली नाही. त्यामुळे सहा आठवडे उलटून गेलेल्यांच्या दुसऱ्या डोसचा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. प्राथमिक आरोग्यकेंद्रातील लसीकरण केंद्रावर विचारणा केली असताना आता पहिला डोस पुन्हा घ्यावा लागणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ज्येष्ठ नागरिकांना त्यामुळे अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. जिल्हा प्रशासन व आरोग्य विभागाने याकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. -रत्नप्रभा यशवंतराव कापसे, माजी सरपंच, शिराळा.

कोव्हॅक्‍सिन लशीचा साठा सध्या उपलब्ध नाही. तो आल्यावर सर्वांना दिला जाईल. दहा आठवड्यांचा कालावधी संपला असला तरी त्यांना दुसरा डोस देता येईल, त्यात काही अडचण नाही. -विनोद करंजीकर, लसीकरण अधिकारी, अमरावती.