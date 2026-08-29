Police Sub Inspector Crime : पोलीस उपनिरीक्षकाने रेल्वेखाली घेतली उडी, नेमकं कोणत्या कारणातून उचललं टोकाचं पाऊल

Hingoli Crime News : हिंगोली पोलिस दलात कार्यरत असलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक अमोल गांगणवाड यांनी रेल्वेखाली उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे पोलिस दलात खळबळ उडाली आहे..अमोल गांगणवाड हे हिंगोली पोलीस नियंत्रण कक्षात पोलीस उपनिरीक्षक म्हणून कार्यरत होते. त्यांनी रेल्वेखाली उडी घेत आपले जीवन संपविल्याचे प्राथमिक माहितीतून समोर आले आहे..गांगणवाड यांनी हे टोकाचे पाऊल नेमक्या कोणत्या कारणातून उचलले, याबाबत अद्याप स्पष्ट माहिती समोर आलेली नाही. घटनेची माहिती मिळताच संबंधित पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली..Nanded Hingoli Toll Plaza: वसुली जोरदार! ८० किमी अंतरात २ टोल नाके, नांदेड-हिंगोली महामार्गावर नियमाला हरताळ.या प्रकरणी पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू असून गांगणवाड यांच्या आत्महत्येमागील नेमके कारण शोधण्याचे काम सुरू आहे. या घटनेमुळे हिंगोली पोलिस दलात हळहळ व्यक्त होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.