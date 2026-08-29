विदर्भ

Police Sub Inspector Crime : पोलीस उपनिरीक्षकाने रेल्वेखाली घेतली उडी, नेमकं कोणत्या कारणातून उचललं टोकाचं पाऊल

PSI jumps in front of train : पोलीस उपनिरीक्षकाने रेल्वेखाली उडी घेत आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. नेमकं कोणत्या कारणातून त्यांनी हे टोकाचं पाऊल उचललं?
Police Sub Inspector Crime hingoli

Police Sub Inspector Crime hingoli

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Hingoli Crime News : हिंगोली पोलिस दलात कार्यरत असलेल्या पोलीस उपनिरीक्षक अमोल गांगणवाड यांनी रेल्वेखाली उडी घेऊन आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. या घटनेमुळे पोलिस दलात खळबळ उडाली आहे.

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