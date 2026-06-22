Amravati Vidhan Parishad Result : भाजपच्या प्रवणी पोटे यांचा विजय

अमरावती: विधान परिषदेच्या अमरावती स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीत भाजपचे प्रवीण पोटे विजयी झाले. एकतर्फी झालेल्या या निवडणुकीत त्यांनी काँग्रेसचे हर्षजीत देशमुख व वंचितच्या निलेश विश्वकर्मा यांचा पराभव केला. पोटेना मते मिळालेत.पहिल्याच फेरीत पोटे ३९० मते मिळवत विजयासाठी आवश्यक कोटा पूर्ण केला.त्यांनि वंचितच्या निलेश विश्वकर्मा यांचा ३५९ मतांनी पराभव केला.काँग्रेसच्या हर्षजीत देशमुख यांना शून्य मते मिळालेत..निवडणूक रिंगणात भाजपचे प्रवीण पोटे,काँग्रेसचे हर्षजीत देशमुख व वंचितचे निलेश विश्वकर्मा होते.या निवडणुकीत ४५१ पैकी ४२७ मतदारांची प्रत्यक्ष मतदानात सहभाग घेतला होता. येथील नियोजन भवन येथे सोमवारी सकाळी ८ ला मतमोजणीस प्रारंभ झाला..Pune: प्रा.गोरे लिखित... "किल्लारी भूकंपातील फिनिक्स"पुस्तकाचे मुख्यमंत्र्यांचे हस्ते प्रकाशन .मतदान झालेल्या ४५१ पैकी ६ मते अवैध ठरल्यानंतर विजयासाठी २११ मतांचा कोटा निश्चित करण्यात आला. दोन टेबलवर मतमोजणी करण्यात आली.पहिल्या टेबलवर २०० तर दुसऱ्या टेबलवर २२७ मतांची गणना करण्यात आली..Pune Bengaluru Highway : पुणे-कोल्हापूर प्रवास आता अधिक सुसाट! महामार्गावरील नवा उड्डाणपूल 'या' वाहनांसाठी खुला; 30 जूननंतर मोठा बदल होणार.मतमोजणीत भाजपच्या प्रवीण पोटे याना ३९० ... तर कॉंग्रेसच्या हर्षजीत देशमुख यांना ० व वंचितच्या निलेश विश्वकर्मा याना ३१ ..मते मिळाली. जिल्हा निवडणूक अधिकारी आशिष येरेकर यांनी प्रवीण पोटे याना विजयी घोषित केले. पोटे या मतदारसंघात सलग तिसऱ्यादा विजयी होत हॅटट्रिक साधली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.