Viral video Nagpur: नागपूरात वाहतूक कोंडीचा गर्भवती मातेला फटका; राष्ट्रपतींच्या दौऱ्यादरम्यान घटना, मोठी वाहतूक कोंडी, व्हिडीओ व्हायरल..

नागपूर : सकाळी १० वाजून २० मिनिटांची वेळ. बुधवारी (ता. १५) एम्समध्ये राष्ट्रपतींचा कार्यक्रम असल्याने वर्धा मार्गावरील वाहतूक काही काळासाठी थांबविण्यात आली. त्यामुळे मोठी वाहतूक कोंडी झाली. चिचभवन परिसरात एका वाहनात गर्भवती महिला अडकून पडली होती. तिला प्रचंड वेदना होत होत्या. याबाबतचा व्हिडीओ समाज माध्यमांवर प्रसारीत झाला आहे. पोलिसांनी या वृत्ताला अद्याप दुजोरा दिला नाही. त्यामुळे पोलिस तपासानंतरच खरी माहिती पुढे येणार आहे. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थेच्या (एम्स) द्वितीय दीक्षांत समारंभात राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू प्रमुख पाहुण्या होत्या. बुधवारी सकाळी ११ वाजता हा कार्यक्रम होता. राष्ट्रपतींचे नागपूर विमानतळावर सकाळी १०.२० वाजता आगमन झाले. दरम्यान राष्ट्रपतींच्या सुरक्षेसाठी वर्धा मार्गावरील वाहतूक रोखण्यात आली. त्यामुळे या मार्गावर वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागल्या. त्यातच या मार्गावर बांधकाम सुरू असल्याने समस्या अधिकच वाढली. गर्दीत चिचभवन परिसरात एक गर्भवती महिला अडकून पडली. तिला तातडीने रुग्णालयात नेण्याची गरज असताना वाहन पुढे जाऊ शकत नव्हते. त्यामुळे नातेवाईकांनी येथे सुरक्षा यंत्रणेजवळ संताप व्यक्त केला. काही वेळाने पोलिसांसह स्थानिक नागरिकांनी धावपळ करून रुग्णाच्या वाहनाला मार्ग मोकळा करून दिला. हा व्हिडीओ समाज माध्यमांवर मोठ्या प्रमाणात प्रसारित झाला. याबाबत पोलिसांसह स्थानिक प्रशासनाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया मिळू शकली नाही. परंतु पोलिसांच्या तपासानंतरच या घटनेबाबत खरी माहिती पुढे येईल.