Crime News : पुण्यात घरफोडी करणारी तरुणींची टोळी, विदर्भातून सहा जणींना घेतलं ताब्यात; VIDEO झालेला व्हायरल

पुणे येथील मार्केट यार्ड परिसरातील गल्ली नंबर पाच मधील ऋतुराज सोसायटीमधील सराफा व्यापारी विजय वैद्य यांच्या अजय नामक ३२ क्रमांकाचा बंगला चोरट्यांनी फोडल्याचा एक व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमध्ये बंगल्या मधून चोरी करून बाहेर पडणाऱ्या काही मुली दिसतात. याप्रकरणात पुणे पोलिसांनी जळगाव जामोद तालुक्यातील मोहिदीपूर येथून ता.२२ नोव्हेंबर रोजी ६ मुलींना तपासासाठी ताब्यात घेतले आहे. .यासंदर्भात मिळालेल्या माहितीनुसार, पुणे येथील अजय नामक बंगल्यामध्ये काही दिवसांपूर्वी घरफोडी झाली आहे. सोने, चांदीचे व्यापारी असलेल्या व्यक्तीचा हा बंगला आहे. सीसीटीव्ही फुटेज मध्ये चोरी करणाऱ्या मुली घर फोडून पळून गेल्याचे स्पष्ट दिसत आहे. त्यानंतर सदर मुलींनी आपल्याजवळील सोने-चांदीचा काही ऐवज खामगाव, नांदुरा, मलकापूर परिसरातील सराफा बाजारात विकण्याचा प्रयत्न केला..Crime News : चाकूचा धाक दाखवत अपहरण केलं, नंतर सोशल मीडियावर VIDEO व्हायरल केला; लेडी गँगची दहशत समोर....कोट्यावधीचा हा ऐवज अल्प किंमतीत ते विकायला तयार झाले, हा सुगावा पोलिसांपर्यंत पोहोचला. सराफा बाजारातील व्यापाऱ्यांनी पोलिसांपर्यंत पोहोचवलेली माहिती आणि सीसीटीव्ही फुटेजचा व्हिडिओ ह्या आधारे पुणे पोलिसांनी जळगाव जामोद तालुका गाठून जळगाव जामोद पोलिसांच्या मदतीने मोहिदेपूर येथून ६ संशयीत मुलींना तपासकामी ताब्यात घेतले आहे..पुणे येथील घरफोडी प्रकरणी मोहिदेपूर येथील मूळ रहिवासी सहा मुलींना पुणे पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याच्या वृत्ताला जळगाव जामोद पोस्टेचे ठाणेदार पोलीस निरीक्षक नितीन पाटील यांनी दुजोरा दिला आहे. सर्व मुलींना पुढील तपासासाठी पोलिसांनी ताब्यात घेतले असून पुणे येथे त्यांची रवानगी करण्यात आल्याचे सुद्धा सांगण्यात आले..Crime News : लाच प्रकरणातील ‘युती’ दोघांना भोवली; पोलिसासह स्थानिक नेता ‘लाचलुचपत’च्या जाळ्यात.आईना सुखदेव सोळुंके (वय अंदाजे २६), मीना रवी सोळंके (वय अंदाजे २५), सुनिता पिंटू सोळंके (वय अंदाजे ३०), हिना शेषराव शिंदे (वय अंदाजे १८), बत्ती गणपत शिंदे (वय अंदाजे २५), पूजा कृष्णा सोळंके (वय २५), असे सहा जणींची नावे आहेत. यातील सुनिता पिंटू सोळंके ही अपंग असल्याचे कळते. चार महिला विवाहित असून दोन अविवाहित आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.