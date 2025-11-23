विदर्भ

Crime News : पुण्यात घरफोडी करणारी तरुणींची टोळी, विदर्भातून सहा जणींना घेतलं ताब्यात; VIDEO झालेला व्हायरल

Pune Girl Gang Caught in Burglary Case : पुण्यातील घरफोडी प्रकरणी पोलिसांनी जळगाव जामोद तालुक्यातील मोहिदीपूर येथून ६ मुलींना तपासासाठी ताब्यात घेतले आहे. त्यांचा तपास सुरु असल्याचं पोलिसांनी सांगितलं आहे.
पुणे येथील मार्केट यार्ड परिसरातील गल्ली नंबर पाच मधील ऋतुराज सोसायटीमधील सराफा व्यापारी विजय वैद्य यांच्या अजय नामक ३२ क्रमांकाचा बंगला चोरट्यांनी फोडल्याचा एक व्हिडिओ समाज माध्यमांवर व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओमध्ये बंगल्या मधून चोरी करून बाहेर पडणाऱ्या काही मुली दिसतात. याप्रकरणात पुणे पोलिसांनी जळगाव जामोद तालुक्यातील मोहिदीपूर येथून ता.२२ नोव्हेंबर रोजी ६ मुलींना तपासासाठी ताब्यात घेतले आहे.

