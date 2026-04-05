Yavatmal Crime News : नग्न करून अमानुष मारहाण; उपचारादरम्यान तरुणाचा मृत्यू, चौघांना अटक

पुसद, ता. 5 : हात-पाय बांधून नग्न अवस्थेत रस्त्यावर केलेल्या मारहाणीत गंभीर जखमी तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. शहरालगतच्या काकडदाती येथे घडलेल्या या घटनेमुळे परिसर हादरला असून संताप व्यक्त केला जात आहे. ही धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. एक) घडली.सखाराम हुलकाने (वय 40, रा. श्रीरामपूर) असे मृताचे नाव आहे. तीन दिवस मृत्यूशी झुंज दिल्यानंतर शनिवारी (ता. चार) रात्री त्यांचा मृत्यू झाला. मिळालेल्या माहितीनुसार, बुधवारी सकाळी सुमारे साडेदहा वाजताच्या सुमारास काकडदाती येथील कृष्ण मंदिराजवळ काही व्यक्तींनी सखाराम यांना हात-पाय दोरीने बांधून नग्न अवस्थेत रस्त्यावर टाकत बेदम मारहाण केली. .या अमानुष कृत्याची माहिती मिळताच त्यांचे चुलत भाऊ शिवानंद शंकर हुलकाने (वय 32) घटनास्थळी धावले. यावेळी त्यांना सखाराम गंभीर जखमी अवस्थेत आढळले. या त्यांना तत्काळ घरी आणण्यात आले. तक्रारीनुसार, विठ्ठल नागोराव भाकरे, रोहन भाकरे, प्रशांतकुमार ऊफ पवन भाकरे (रा. काकडदाती) व योगेश उत्तम भाकरे (रा. बोरी खुर्द) यांनी लाथाबुक्क्यांसह पाइपने मारहाण केल्याचे नमूद आहे..जखमा गंभीर असल्याने त्यांना पुसद येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांनी प्रकृती चिंताजनक असल्याचे सांगत पुढील उपचारासाठी नांदेड येथे हलविण्याचा सल्ला दिला. त्यानुसार त्यांना प्रथम खासगी रुग्णालयात व नंतर विष्णुपुरी येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र, उपचार सुरू असतानाच शनिवारी रात्री साडेनऊच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला..या प्रकरणी शिवानंद हुलकाने यांच्या तक्रारीवरून पुसद शहर पोलिस ठाण्यात संबंधित चार आरोपींविरुद्ध विविध कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुसद शहर डीबी पथकाने तातडीने कारवाई करत चारही आरोपींना अटक केली असून पुढील तपास सपोनि गोपाल इंद्राळे व त्यांचे पथक करीत आहे. दरम्यान, या अमानुष मारहाणीमागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसून, घटनेमुळे परिसरात भीती व संतापाचे वातावरण पसरले आहे.