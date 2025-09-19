विदर्भ

Rahul Gandhi: राहुल म्हणाले, राजुऱ्यात ६ हजार ८५३ बोगस मतदारांची नोंद

Fake Voters: काँग्रेसचे खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी राजुरा विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या मतचोरीच्या प्रकाराचा पर्दाफाश करत भाजप आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कथित भ्रष्ट युतीवर गंभीर आरोप केले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
चंद्रपूर : काँग्रेसचे खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी राजुरा विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या मतचोरीच्या प्रकाराचा पर्दाफाश करत भाजप आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कथित भ्रष्ट युतीवर गंभीर आरोप केले आहेत.

