Rahul Gandhi: राहुल म्हणाले, राजुऱ्यात ६ हजार ८५३ बोगस मतदारांची नोंद

चंद्रपूर : काँग्रेसचे खासदार आणि विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी राजुरा विधानसभा मतदारसंघात झालेल्या मतचोरीच्या प्रकाराचा पर्दाफाश करत भाजप आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या कथित भ्रष्ट युतीवर गंभीर आरोप केले आहेत. .दिल्लीत आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी सांगितले की, महादेवपुरा मतदारसंघाप्रमाणेच चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा मतदारसंघातही६ हजार ८५३ मतदारांची बोगस नोंदणीझाली होती. काँग्रेस नेत्यांनी हाप्रकार उघडकीस आणल्यानंतर ही मते मतदारयादीतून हटवण्यात आली..राहुल गांधी यांनी कर्नाटकातील आनंद मतदारसंघातील मतचोरीचे प्रकरणही समोर आणले, जिथे काही मतदारांची नावे यादीतून हटवली गेली. त्याचप्रमाणे राजुरा मतदारसंघात जिथे काँग्रेसचे पारंपरिक वर्चस्व आहे तिथे ६ हजार ८५३ मतदारांची बोगस नोंदणी करून नंतर ती हटवण्याचा खेळ झाल्याचे त्यांनी सांगितले..या प्रकरणी राजुरा पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असला, तरी अद्याप कोणत्याही आरोपीला अटक झालेली नाही. २०२४ च्या विधानसभा निवडणुकीपासून हे प्रकरण चर्चेत आहे, परंतु कारवाई शून्य आहे. काँग्रेसचे माजी आमदार आणि जिल्हाध्यक्ष सुभाष धोटे यांनी सातत्याने पाठपुरावा करूनही जिल्हा आणि पोलिस प्रशासनाकडून ठोस उत्तर मिळत नाही, असा आरोप त्यांनी केला आहे. .तसेच, प्रदेश काँग्रेसचे वरिष्ठ प्रवक्ते अतुल लोंढे यांनी एका महिन्यांत कारवाई न झाल्यास न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा दिला आहे. विशेष म्हणजे, २०२४ च्या लोकसभा ते विधानसभा निवडणुकीदरम्यान राजुरा मतदारसंघात ५५ हजार मतदारांची वाढ नोंदवली गेली. .Rahul Gandhi : महाराष्ट्रातल्या राजुरा मतदारसंघात व्होटचोरी करून निवडून आला भाजप आमदार? राहुल गांधींनी आकडेवारीच मांडली.यापैकी १ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान ११ हजार ६६७ बोगस मतदारांची ऑनलाइन नोंदणी झाली होती. सुभाष धोटे यांच्या तक्रारीनंतर ६ ह जार ८५३ मते हटवण्यात आली. मात्र, या बोगस नोंदणीशी संबंधित आयपी ॲड्रेस, ईमेल आयडी आणि मोबाइल नंबरची माहिती देण्यास प्रशासन टाळाटाळ करत असल्याचा धोटे यांचा आरोप आहे.