राजुरा हत्याकांड प्रकरण पोलिसांसाठी लाजिरवाणी बाब, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विधानसभेत कबुली, नेमकं काय म्हणाले?

जळगाव जामोद : तालुक्यातील राजूरा शिवारातील हत्याकांडाचा अद्यापही तपास लागलेला नाही. या प्रकरणाचे पडसाद आज थेट विधानसभा सभागृहात उमटले. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी सभागृहात आवाज उचलत पोलिसांनी घडविलेले बनावट हत्याकांड आणि निष्पाप पिता - पुत्रांना न्याय मिळेल का असा सवाल उपस्थित करत तपासाच्या सद्यस्थितीबाबत प्रश्न मांडला. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण पोलिसांसाठी लाजिरवाणी बाब असल्याचे सांगत यातील दोषींवर केवळ निलंबन नव्हे फौजदारी गुन्हे दाखल करून निष्कासनाची कारवाई केली जाईल असे सांगितले..जळगाव जामोद तालुक्यातील राजुरा शिवारात २६ एप्रिल रोजी महिलेचा शिरच्छेद झालेल्या व अर्धवट जळालेला मृतदेह आढळून आले होते. या हत्या प्रकरणात बुलडाणा एलसीबीने मृत महिला मध्य प्रदेशातील शिवानी कळमेकर असल्याचे गृहीत धरून तिच्या खुणाच्या आरोपात वडील व भाऊ यांना अटक करून हत्या केलाचा दावा केला होता. परंतु काही दिवसानंतर शिवानी पोलिसांसमार उभी ठाकली. यामुळे पोलिसांच्या चुकीच्या कारवाईचे पितळ उघडे पडले व खाकी वर्दीचे अक्षरशः धिंडवडे निघाले होते. त्यानंतर खुनाच्या आरोपात तब्बल २२ दिवस कारागृहात असलेल्या पिता - पुत्रास दोषमुक्त करून त्यांची सुटका करण्यात आली..Chandrapur: राजुरा हत्याकांड प्रकरणात पोलिसांची कारवाई संशयाच्या भोवऱ्यात; आरोपींच्या चौकशीला न्यायालयाची परवानगी; एलसीबी पथकातील चौघे कंट्रोल रूमला अटॅच.या गंभीर प्रकरणानंतर एलसीबी प्रमुख, जळगाव जामोद ठाणेदारासह एलसीबी तपास पथकातील चार कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले. मात्र राजूरा शिवारात सापडलेल्या मृतदेहाचा शोध लावण्यात अद्यापही पोलिसांना यश आलेले नाही. या प्रकरणात आमदार रोहीत पवार यांनी जळगाव जामोद येथे येवून आक्रमक भुमिका घेत दोषींवर कठोर कारवाईची मागणी केली होती, तसेच सातत्याने त्यांनी प्रकरण लावून धरले होते..आज रोहीत पवार यांनी थेट विधानसभेत प्रश्न उपस्थित करत पोलिसांनी घडविलेल्या बनावट हत्याकांडाचा पाढा वाचला व प्रकरणाचा तपास कुठपर्यंत आला तसेच चुकीच्या कारवाईमुळे अटक करण्यात आलेल्या आदिवासी पिता - पुत्रांना न्याय मिळेल का आणि मदत दिली जाणार का असा सवाल विचारला. यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण महाराष्ट्र पोलिसांसाठी अत्यंत लाजिरवाणी बाब असल्याची स्पष्ट कबुली दिली. तसेच याप्रकरणी दोषी असलेल्यांना निलंबित करण्यात आलेले आहे. तसेचा ज्यांचा या प्रकरणाशी थेट संबंध आहे त्यांच्यावर फौजदारी गुन्हे दाखल करून सेवेतून निष्काशीत करण्याच्या दृष्टीने सुद्धा कार्यवाही करण्यात येईल आणि पीडित कुटुंबाला शासनाच्यावतीने आर्थिक सहाय्य देण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले..'गजवा ए हिंद'च्या नावावर धर्मांतराचा प्रयत्न, दारू अन् सिगारेट पिण्यासाठी बळजबरी, लव्ह बाइट म्हणत तरुणीच्या शरीरावर केल्या जखमा.एआय तंत्रज्ञानाची मदत; ७ महिलांचे चेहरे जुळलेदरम्यान प्रकरणाच्या तपासाबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी माहिती देताना सांगितले की, या प्रकरणाचा सखोल तपास सुरू असून त्यासाठी अत्याधुनिक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे. हत्याकांडातील मृत महिलेची ओळख पटविण्यासाठी आतापर्यंत राज्यातील १७०० बेपत्ता महिलांची माहिती तपासण्यात आली आहे. त्यापैकी ७ महिलांचे चेहरे मृतदेहाशी जुळल्याचे प्राथमिक स्तरावर आढळून आले असून, त्या अनुषंगाने पुढील कार्यवाही सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.