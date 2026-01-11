विदर्भ

Maharashtra Biodiversity : महाराष्ट्राच्या जैवविविधतेत भर; दख्खन पठारावर प्रथमच दुर्मीळ पतंगांची नोंद, विदर्भातील संशोधकांच्या प्रयत्नांना यश

Two Rare Moth Species Recorded in Maharashtra : या अभ्यासात नोलिडी कुळातील कॅलोनोला एक्टोट्रॅक्टा आणि मेगानोला मेजर मेजर या दोन दुर्मीळ पतंग प्रजातींच्या महाराष्ट्रातील नवीनच नोंदी सादर करण्यात आल्या. या नोंदींमुळे दख्खन पठार व महाराष्ट्राचे पर्यावरणीय महत्त्व अधोरेखित झाले आहे.
Researchers have recorded two rare moth species in Maharashtra : महाराष्ट्रातून दोन दुर्मीळ पतंग प्रजातींच्या नोंदी झाल्याने राज्यातील जैवविविधता संशोधन क्षेत्रात महत्त्वाची भर पडली आहे. हे संशोधन डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रकाशित झालेल्या आंतरराष्ट्रीय शास्त्रीय नियतकालिक बायोनोटसमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. या पतंगाची नोंद नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा येथे झाली आहे. मध्य भारतात रात्रसक्रिय असलेल्या कीटकांच्या विविधता व अस्तित्वाची नवी माहिती उपलब्ध झाली आहे.

