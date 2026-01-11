Maharashtra Biodiversity : महाराष्ट्राच्या जैवविविधतेत भर; दख्खन पठारावर प्रथमच दुर्मीळ पतंगांची नोंद, विदर्भातील संशोधकांच्या प्रयत्नांना यश

Researchers have recorded two rare moth species in Maharashtra : महाराष्ट्रातून दोन दुर्मीळ पतंग प्रजातींच्या नोंदी झाल्याने राज्यातील जैवविविधता संशोधन क्षेत्रात महत्त्वाची भर पडली आहे. हे संशोधन डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रकाशित झालेल्या आंतरराष्ट्रीय शास्त्रीय नियतकालिक बायोनोटसमध्ये प्रसिद्ध झाले आहे. या पतंगाची नोंद नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा येथे झाली आहे. मध्य भारतात रात्रसक्रिय असलेल्या कीटकांच्या विविधता व अस्तित्वाची नवी माहिती उपलब्ध झाली आहे..या अभ्यासात नोलिडी कुळातील कॅलोनोला एक्टोट्रॅक्टा आणि मेगानोला मेजर मेजर या दोन दुर्मीळ पतंग प्रजातींच्या महाराष्ट्रातील नवीनच नोंदी सादर करण्यात आल्या. या नोंदींमुळे दख्खन पठार व महाराष्ट्राचे पर्यावरणीय महत्त्व अधोरेखित झाले आहे. संशोधनानुसार कॅलोनोला एक्टोट्रॅक्टा ही प्रजाती प्रथमच दख्खन पठारावर नोंदविण्यात आली आहे. यापूर्वी तिच्या नोंदी केवळ पूर्व भारत तसेच दक्षिण व आग्नेय आशियातील काही भागांपुरत्या मर्यादित होत्या. तर तमिळनाडूतील निलगिरी पर्वतरांगांमधून प्रथम वर्णन करण्यात आलेली मेगानोला मेजर या प्रजातीची महाराष्ट्रात प्रथमच नोंद झाली आहे. भारतात तिचा उत्तर दिशेने विस्तार झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे..Rare Wild Dog Spotted Sahyadri : 'सह्याद्री व्याघ्रमध्ये आढळला दुर्मिळ रानकुत्रा'; १९३६ नंतर प्रथमच नोंद , कऱ्हाड पर्यटकाच्या दृष्टीस.संशोधक विदर्भातीलहे संशोधन पी.जी. प्राणिशास्त्र विभाग, डॉ. आर. जी. भोयर कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय, सेलू, वर्धा येथील प्राणिशास्त्र विभागाचे राहुल बबनराव भेंडे आणि डॉ. आशिष दिलीपराव टिपले यांनी केले आहे. ऑक्टोबर २०२५ दरम्यान नागपूर जिल्ह्यातील हिंगणा परिसरात क्षेत्रीय सर्वेक्षण करण्यात आले. अॅक्टिनिक प्रकाश सापळ्यांच्या सहाय्याने पतंगांचे नमुने संकलित करून त्यांची बाह्यरचना व जननेंद्रियांच्या आधारे अचूक ओळख निश्चित करण्यात आली..Hingoli Fox Attack: बिबट्यानंतर आता कोल्ह्याची दहशत; लाख येथे घरात घुसून वृद्ध महिलेवर हल्ला, ग्रामस्थांमध्ये भिती.अन्नसाखळीत महत्त्वाची भूमिकापतंग हे परागीभवन, अन्नसाखळी आणि पर्यावरणीय आरोग्याचे निदर्शक म्हणून महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मात्र, फुलपाखरांच्या तुलनेत पतंग जैवविविधतेचा अभ्यास भारतात, विशेषतः मध्य भारतात, अद्याप अपुरा असल्याचे संशोधकांनी नमूद केले आहे. अशा नवीन वितरण नोंदी जैवभौगोलिक अभ्यास व संवर्धन नियोजनासाठी उपयुक्त ठरणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.