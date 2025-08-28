Amravati News: श्री अष्टविनायकाची पायी वारी; ज्येष्ठ दांपत्याकडून ३१ दिवसांत ४७४ किमीचे अंतर पूर्ण

विदर्भ

श्री अष्टविनायकाची पायी वारी; ज्येष्ठ दांपत्याकडून ३१ दिवसांत ४७४ किमीचे अंतर पूर्ण

Maharashtra Temples: अमरावतीतील सेवानिवृत्त प्राध्यापक प्रशांत डवरे यांनी पत्नीसमवेत ३१ दिवसांत ४७४ किमी अष्टविनायक वारी केली. बालपणापासूनचे गणेशभक्तीचे स्वप्न त्यांनी सेवानिवृत्तीनंतर साकारले.
Updated on

मांजरखेड कसबा (जि. अमरावती) : बालवयापासून गणेशभक्तीचे वेड असलेल्या एका गणेशभक्ताने बालवयातील मनोदय सेवानिवृत्तीनंतर साकारला आहे. अमरावती येथील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमधून वरिष्ठ अधिव्याखाता पदावरून सेवानिवृत्त झालेले प्रशांत डवरे यांनी सहचारिणीसह ३१ दिवसांत ४७४ किमीची पायी वारी करीत बालपणीचे स्वप्न सेवानिवृत्तीनंतर साकारत गणेशाला अनोखे वंदन केले आहे.

