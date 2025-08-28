Amravati News: श्री अष्टविनायकाची पायी वारी; ज्येष्ठ दांपत्याकडून ३१ दिवसांत ४७४ किमीचे अंतर पूर्ण

मांजरखेड कसबा (जि. अमरावती) : बालवयापासून गणेशभक्तीचे वेड असलेल्या एका गणेशभक्ताने बालवयातील मनोदय सेवानिवृत्तीनंतर साकारला आहे. अमरावती येथील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेमधून वरिष्ठ अधिव्याखाता पदावरून सेवानिवृत्त झालेले प्रशांत डवरे यांनी सहचारिणीसह ३१ दिवसांत ४७४ किमीची पायी वारी करीत बालपणीचे स्वप्न सेवानिवृत्तीनंतर साकारत गणेशाला अनोखे वंदन केले आहे. .अष्टविनायकाच्या वारीदरम्यान पत्नी सोबत असल्याने सुरक्षा व साहित्यासाठी चारचाकी सोबतीला घेतली. वाहनचालक पुढे व दोघांनी पायी प्रवास केला.सकाळी साडेआठ ते बारा व दुपारी तीन ते साडेसहा वाजेपर्यंत प्रत्यक्ष वारी करत..जेवढा प्रवास झाला तेथे कपड्याची विशिष्ट खूण बांधायची, नंतर १२ ते ३ जेवण व आराम करून पुन्हा खुणेच्या पुढे उर्वरित वारी सुरू करत. रात्री सोयीच्या ठिकाणी त्यांनी मुक्काम केला..Pune Crime : दुचाकी शोरूममधील रोकड लुटणारा जाळ्यात; वाकडेवाडीत कर्मचाऱ्यानेच केली चोरी.साबणांवरही साकारले अष्टविनायकप्रशांत डवरे हे सेवानिवृत्तीनंतर जनुना गावात दगडातून विविध देवतांच्या मूर्ती साकारतात. यापूर्वी साबणावर कोरीव कार्य करीत अष्टविनायक साकारले आहेत. घराच्या प्रवेशद्वारावर स्वतः दगडाची गणेशमूर्ती साकारत बसवलेली आहे. दरवर्षी स्वतःच्या हाताने बनविलेली शाडूची मूर्तीची घरी प्रतिष्ठापना होत असल्याचे क्रिष्णा प्रशांत डवरे यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.