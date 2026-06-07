विदर्भ

रिवा-हैद्राबाद रेल्वे आता बल्लारशामार्गे धावणार; विदर्भातून तेलंगणात जाणाऱ्यांना मोठा दिलासा...

Rewa-Hyderabad Express via Ballarshah Approved : रिवा-चर्लपल्ली (हैद्राबाद) एक्सप्रेस ही नवी रेल्वेगाडी व्हाया बल्लारशाह मार्गे सुरू करण्यास केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी दिली आहे.
Rewa-Hyderabad Express via Ballarshah Approved

Rewa-Hyderabad Express via Ballarshah Approved

esakal

Shubham Banubakode
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चंद्रपूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर वास्तव्यास असलेल्या तेलुगू भाषिक बांधवांसह हैद्राबाद आणि तेलंगणा परिसरात नियमित प्रवास करणाऱ्या हजारो प्रवाशांसाठी अखेर आनंदाची बातमी समोर आली आहे. रिवा-चर्लपल्ली (हैद्राबाद) एक्सप्रेस ही नवी रेल्वेगाडी व्हाया बल्लारशाह मार्गे सुरू करण्यास केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाने मंजुरी दिली असून, या निर्णयामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यात समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

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