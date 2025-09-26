RSS Vijayadashami event : सरन्यायाधीशांच्या मातोश्री संघाच्या विजयादशमी सोहळ्यात होणार सहभागी, मुख्य अतिथी म्हणून निमंत्रण...

CJI Bhushan Gavai’s mother Dr. Kamal Gavai to attend RSS Vijayadashami event in Amravati : राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचं यंदा शताब्दी वर्ष आहे. त्यामुळे हा विजयदशमी सोहळा यादगार बनविण्याचा प्रयत्न संघाद्वारे केला जातो आहे. यंदा नागपूरच्या संघ मुख्यालयात होणाऱ्या कार्यक्रमाला देशाचे माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद उपस्थित राहणार आहेत. त्यांना मुख्य अतिथी म्हणून निमंत्रण देण्यात आलं आहे. मात्र संघाच्या अमरावती शाखेच्या दसरा महोत्सवाने सर्वांचे लक्ष वेधलं आहे. .विशेष म्हणजे या कार्यक्रमाच्या मुख्य अतिथी म्हणून दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्टच्या संस्थापक अध्यक्ष डॉ. कमल गवई या उपस्थित राहणार आहेत. संघाच्या बैठकीत हा निर्णय झाला असून कमलताईंनी निमंत्रण स्वीकारलं असल्याची माहिती आहे. कमलताई या देशाचे सरन्यायाधीश भूषण गवई यांच्या मातोश्री आहेत..CJI B.R. Gavai: ''माझ्याच समाजातील लोकांनी तेव्हा टीका केली...'' सरन्यायाधीश गवई नेमकं काय म्हणाले?.स्व. रा.सू. गवई यांनी विदर्भात रिपब्लिकन चळवळीची जबाबदारी स्वीकारली होते. रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया या पक्षाचे नेतृत्व त्यांनी केले. मुख्यमंत्री असताना शरद पवार यांच्या कार्यकाळात गवई मंत्री होते. ते पवार यांचे विश्वासू मानले जात. नंतरच्या काळात ते राज्यपाल होते. त्यांचे पुत्र भूषण गवई हे सध्या देशाचे सरन्यायाधीश आहेत. दुसरे पुत्र राजेंद्र गवई हे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे नेतृत्व करीत आहेत..दरम्यान, अमरावतीचा विजय दशमी सोहळा येत्या रविवारी (ता.५) श्रीमती नरसम्मा महाविद्यालयाच्या प्रांगणात आयोजित करण्यात आला आहे. संघाच्यावतीने प्रमुख वक्ता म्हणून प्रज्ञा प्रवाहाचे संयोजक आणि संघाच्या अखिल भारतीय कार्यकारिणीचे सदस्य जे. नंदकुमार उपस्थित राहणार असल्याची माहिती आहे..CJI BR Gavai Retirement Plan: सरन्यायाधीश बी.आर.गवईंनी सांगितला 'रिटायरमेंट' नंतरचा प्लॅन, म्हणाले 'मी कोणतंही...'.दरवर्षी या सोहळ्याला प्रमुख अतिथी म्हणून विविध क्षेत्रातील मान्यवरांना आमंत्रित केले जाते. यात वैधानिक डॉ. के. राधाकृष्णन, परम संगणकाचे निर्माते विजय भटकर, संरक्षण क्षेत्रातील संशोधक डॉ. व्ही.के. सारस्वत, नोबेल विजेते कैलाश सत्यार्थी, एचसीएलचे संस्थापक शिव नादर आदींचा समावेश आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.