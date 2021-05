संचारबंदीत रस्त्यावर आरटीपीसीआर चाचणी; अमरावती महापालिकेचा उपक्रम

अमरावती : कोरोनाचा (Corona) वाढता प्रादुर्भाव कमी होत नसल्यामुळे शासनाने आठवडाभराची संचारबंदी (Amravati Lockdown) लागू केली. परंतु संचारबंदी काळातही महानगर पालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या (Health department) पथकाने रहदारीच्या रस्त्यांवर व मुख्य चौकात पुन्हा कोरोनाचे (आरटीपीसीआर) (RT-PCR) लक्षण तपासण्यासाठी चाचणी सुरूच ठेवली. (RTPCR testing of people on road in Amravati)

सोमवारी दुपारी दहा ते पंधरा जणांचे महापालिकेचे पथक काही तास थांबले. ज्यांना आरटीपीसीआर चाचणी करावयाची आहे, त्यांच्याकरिता आरोग्य विभागाने नि:शुल्क व्यवस्था केली आहे. शिवाय संचारबंदी काळात ज्याप्रमाणे अत्यावश्‍यक सेवेत असलेली मंडळी दिसतात, त्याचप्रमाणे काही कारण नसताना फिरणारे लोकही आहेत.

अशांसाठी ही आरटीपीसीआर चाचणी केल्या गेली. महापालिकेच्या पथकाने ध्वनिक्षेपकावर ज्यांना चाचण कराची आहे, त्यांनी महापालिकेच्या वाहनाजवळ यावे, असे आवाहन केले. तपासणीनंतर काही मिनिटांतच जागेवर संबंधितांना त्याचा अहवाल दिल्या जात होता. एका व्यक्तीला तपासणीसाठी जवळपास पंधरा ते वीस मिनिटांचा अवधी लागतो.

राजकमल चौकानंतर दुसरीकडेही या पथकाने अशी चाचणी केली होती. अनावश्‍यक फिरणाऱ्यांपैकी काहींना पकडून त्यांचीही आरटीपीसीआर चाचणी केली. त्यापैकी पॉझिटिव्ह आढळलेल्यांची क्वारंटाइन सेंटरमध्ये रवानगी केली.

