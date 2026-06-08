समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, पुण्याहून नागपूरला निघालेल्या बसला ट्रकची धडक; २५ जण जखमी, ११ गंभीर

समृद्धी महामार्गावर खासगी प्रवासी बस आणि ट्रकची धडक होऊन भीषण अपघात झालाय. यात २५ प्रवासी जखमी झाले असून त्यापैकी ११ प्रवाशांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती समजते. मेहकरजवळ हा अपघात झाला आहे. खासगी बसचा चुराडा झाल्यानं अनेक प्रवासी बसमध्येच अडकून पडले होते. जखमींना बाहेर काढून तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, मेहकर तालुक्यात पिंपरी माळ गावाजवळ समृद्धी महामार्गावर पहाटे चार वाजण्याच्या सुमारास अपघात झाला. पुण्याहून नागपूरकडे जाणारी बाबा ट्रॅव्हल्सची लक्झरी बस ट्रकला मागून धडकली. या अपघातात ट्रॅव्हल्सच्या पुढच्या भागाचा चुराडा झाला आहे. तर अपघातात २५ जण जखमी झाले आहेत. त्यातील ११ जणांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती समजते..दोन वर्षांपूर्वी निलंबन, रील स्टार तहसीलदार ६ लाखांच्या लाच प्रकरणी जाळ्यात; कोण आहे विजय चव्हाण?.कारचा टायर फुटून भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यूलासूर स्टेशन (ता. गंगापूर), ता. ७ (बातमीदार) : समृद्धी महामार्गावरून शिर्डीकडून छत्रपती संभाजीनगरच्या दिशेने जाणाऱ्या भरधाव कारचे टायर फुटल्याने भीषण अपघात झाला. टायर फुटताच कार चालकाचा ताबा सुटला आणि कार महामार्गाचे सुरक्षा कठडे तोडून तब्बल २० फूट खाली ओढ्यात कोसळली. यात दोघांचा जागीच मृत्यू झाला असून पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. ही घटना रविवारी (ता. सात) साडेनऊला घडली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.