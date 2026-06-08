विदर्भ

समृद्धी महामार्गावर भीषण अपघात, पुण्याहून नागपूरला निघालेल्या बसला ट्रकची धडक; २५ जण जखमी, ११ गंभीर

Samruddhi Accident News बुलढाण्यात समृद्धी महामार्गावर खासगी ट्रॅव्हल्स आणि ट्रकची धडक होऊन भीषण अपघात झाला आहे. अपघातात खासगी बसचा चुराडा झाल्यानं अनेक प्रवासी बसमध्येच अडकून पडले होते.
Pune-Nagpur Bus Meets Major Accident in Buldhana

Pune-Nagpur Bus Meets Major Accident in Buldhana

Esakal

सूरज यादव
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समृद्धी महामार्गावर खासगी प्रवासी बस आणि ट्रकची धडक होऊन भीषण अपघात झालाय. यात २५ प्रवासी जखमी झाले असून त्यापैकी ११ प्रवाशांची प्रकृती गंभीर असल्याची माहिती समजते. मेहकरजवळ हा अपघात झाला आहे. खासगी बसचा चुराडा झाल्यानं अनेक प्रवासी बसमध्येच अडकून पडले होते. जखमींना बाहेर काढून तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केलं.

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