Vidarbha News: समृद्धी महामार्गावर धावत्या ‘बर्निंग कार’ चा थरार;सुदैवाने कारमधील चालकासह तिन्ही प्रवासी सुखरूप बचावले

धामणगाव रेल्वे: समृद्धी महामार्गाने नागपूरहून पुण्याकडे जाणाऱ्या धावत्या कारला तालुक्यातील तळणी गावानजीक अचानक आग लागली. ही घटना शुक्रवारी (ता.८) सायंकाळी साडे सहाच्या सुमारास घडली. .या घटनेत कारचे मोठे नुकसान झाले असून सुदैवाने कारमधील तिन्ही प्रवासी सुखरूप बचावले आहेत. मिळालेल्या माहितीनुसार, एमएच १५ एफटी १३२७ क्रमांकाची रेनॉल्ट डस्टर कार नागपूर येथील कैवल्य प्रमोद नागपुरे यांच्या मालकीची असून ती नागपूरहून पुण्याकडे जात होती. दरम्यान, समृद्धी महामार्गावर प्रवास सुरू असताना अचानक कारमधून धूर निघू लागला आणि काही क्षणातच वाहनाला आग लागली..यावेळी कार मधील प्रवाशांनी चालती कार उभी करून कार सोडली. या घटनेत कारचे मोठे नुकसान झाले आहे.घटनेची माहिती मिळताच मंगरूळ दस्तगीर पोलिस स्टेशनचे कर्मचारी तसेच समृद्धी महामार्गावरील इमर्जन्सी टीमने आग आटोक्यात आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना केल्या..या घटनेमुळे काही काळ परिसरात घबराट निर्माण झाली होती. मात्र, घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसल्याची प्राथमिक माहिती आहे. मंगरूळ दस्तगीर येथील ठाणेदार शरद अहेर यांच्या मार्गदर्शनाखाली अधिक तपास पोलिस करीत आहे.