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Yavatmal Politics: जमिनीवर बसले, काळा चहा घेतला, झुनका-भाकरी खाल्ली; पालकमंत्री संजय राठोडांचा आदिवासी बांधवांसोबत दिवस

Sanjay Rathod Spends A Day With Tribal Families In Yavatmal: जागतिक आदिवासी दिनानिमित्त पालकमंत्री संजय राठोड यांचा कोलाम पोडावर दिवस; जमिनीवर बसून संवाद, काळा चहा-झुनका भाकरीचा आस्वाद घेत आदिवासी संस्कृती, मातृभाषा आणि निसर्गपूजक परंपरेच्या जतनाचे आवाहन
Yavatmal Minister Sanjay Rathod Sets Protocol Aside Meets Tribal Families And Reviews Their Problems And Development Needs

Yavatmal Minister Sanjay Rathod Sets Protocol Aside Meets Tribal Families And Reviews Their Problems And Development Needs

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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यवतमाळ : पालकमंत्री संजय राठोड यांनी रविवारी बाभुळगाव तालुक्यातील पिंपरी ईजारा येथील इंदिरानगर कोलाम पोडावर जाऊन आदिवासी बांधवांसोबत संपूर्ण दिवस घालविला. शासकीय प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून गावकर्‍यांसोबत जमिनीवर बसत संवाद साधला, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि पारंपरिक नृत्यातही सहभाग घेतला.

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