Yavatmal Politics: जमिनीवर बसले, काळा चहा घेतला, झुनका-भाकरी खाल्ली; पालकमंत्री संजय राठोडांचा आदिवासी बांधवांसोबत दिवस

यवतमाळ : पालकमंत्री संजय राठोड यांनी रविवारी बाभुळगाव तालुक्यातील पिंपरी ईजारा येथील इंदिरानगर कोलाम पोडावर जाऊन आदिवासी बांधवांसोबत संपूर्ण दिवस घालविला. शासकीय प्रोटोकॉल बाजूला ठेवून गावकर्यांसोबत जमिनीवर बसत संवाद साधला, त्यांच्या समस्या जाणून घेतल्या आणि पारंपरिक नृत्यातही सहभाग घेतला. .Nighoj Tourism: पावसात खुलले निघोजचे रांजणखळगे! फेसाळ धबधबे, झुलता पूल अन् हिरवाईने पर्यटक मंत्रमुग्ध.पालकमंत्री राठोड कोलामी बोलीभाषा, आदिवासी जीवनशैली आणि निसर्गपूजक परंपरेचा अभिमान बाळगण्याचे आवाहन केले. तरुणांनी आपल्या मातृभाषेचे जतन करताना आधुनिक जगाशी स्पर्धा करण्यासाठी मराठी आणि इंग्रजी भाषेवरही प्रभुत्व मिळवावे, असे त्यांनी सांगितले. .पालकमंत्र्यांनी गावकर्यांसोबत चावडीवर बसून त्यांच्या समस्या ऐकून घेतल्या. गावात सुसज्ज अभ्यासिका, वाचनालय, शालेय विद्यार्थ्यांसाठी थेट बससेवा, उच्च शिक्षण व परदेशातील शिक्षणासाठी विशेष शिष्यवृत्ती, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्यासाठी जलशुद्धीकरण यंत्रे, सामाजिक सभागृह, सांस्कृतिक भवन आणि स्मशानभूमी उभारणीचे प्रस्ताव तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. पोड्यावर पोहोचल्यानंतर पालकमंत्री संजय राठोड यांचे प्रत्येक घरासमोर महिलांनी औक्षण करून स्वागत केले. .काही ज्येष्ठ महिलांनी पाय धुवून त्यांचे स्वागत केले. यावेळी राठोड यांनीही त्या महिलांचे पाय धुवून मातृवंदन केले. कार्यक्रमस्थळी जात असताना गावातील ज्येष्ठ महिला कौशल महादेव अंजिकर यांनी पारंपरिक नृत्याचा फेर धरला. कार्यक्रमास तहसीलदार मीरा पागोरे, शिवसेना पश्चिम विदर्भ सहसंपर्क प्रमुख पराग पिंगळे, जिल्हा संपर्क प्रमुख हरिहर लिंगनवार, जिल्हाप्रमुख गजानन डोमाळे, यशवंत पवार, संजय हातगावकर, प्रद्युम्न जवळकर, आकाश राठोड, संजय रंगे, सचिन महल्ले, नितीन पखाले उपस्थित होते..Pune Wildlife: २० वर्षांनंतर दुर्मीळ चौशिंगा हरणाचे दर्शन! पुण्याच्या टेकड्यांत निसर्गाचा अनमोल ठेवा अजूनही जिवंत.काळा चहा, झुनका-भाकरीआदिवासी संस्कृतीतील पाहुणचाराची परंपरा जपत पालकमंत्री राठोड यांनी चावडीवर गावकर्यांसोबत काळ्या चहाचा आस्वाद घेतला. त्यानंतर स्नेहभोजनात गावकरी आणि अधिकार्यांसोबत जमिनीवर बसून झुनका-भाकरीचे भोजन केले. गुणवंत विद्यार्थी, महिला भजनी मंडळाला भजन साहित्याचे वाटप, तर तरुण खेळाडूंना क्रिकेट किट देऊन त्यांना प्रोत्साहन देले. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.