Sant Gajanan Maharaj : संतनगरीत आज 'श्रीं'चा १४८ वा प्रगटदिन उत्सव; दर्शनासाठी रात्रभर खुले राहणार मंदिर; शेगावात भक्तांची मांदियाळी

Sant Gajanan Maharaj 148th Pragat Din Utsav : प्रगटदिन उत्सवानिमित्त श्रींच्या मंदिरात सप्ताहभर भजन, कीर्तनासह विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मंदिर परिसराची आकर्षक रंगरंगोटी करण्यात आली आहे.
शेगाव, ता. ७ : राज्यासह देशभरातील लाखो भक्तांचे श्रद्धास्थान व दैवत असलेल्या श्री संत गजानन महाराजांचा १४८ वा प्रगटदिन उत्सव श्री संस्थानच्या वतीने आज , रविवार (ता. ८ फेब्रुवारी) मोठ्या उत्साहात व भक्तिमय वातावरणात साजरा होत आहे. सकाळी दहा वाजता श्री महारुद्रस्वाहाकार यागाची पूर्णाहुती व अवभृत स्नान होणार आहे. दरम्यान, या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी शेकडो भजनी दिंड्या व हजारो भाविक संतनगरी शेगावात दाखल झाले आहेत.

