Sant Gajanan Maharaj : संतनगरीत आज 'श्रीं'चा १४८ वा प्रगटदिन उत्सव; दर्शनासाठी रात्रभर खुले राहणार मंदिर; शेगावात भक्तांची मांदियाळी

राजेश चौधरी शेगाव, ता. ७ : राज्यासह देशभरातील लाखो भक्तांचे श्रद्धास्थान व दैवत असलेल्या श्री संत गजानन महाराजांचा १४८ वा प्रगटदिन उत्सव श्री संस्थानच्या वतीने आज , रविवार (ता. ८ फेब्रुवारी) मोठ्या उत्साहात व भक्तिमय वातावरणात साजरा होत आहे. सकाळी दहा वाजता श्री महारुद्रस्वाहाकार यागाची पूर्णाहुती व अवभृत स्नान होणार आहे. दरम्यान, या उत्सवात सहभागी होण्यासाठी शेकडो भजनी दिंड्या व हजारो भाविक संतनगरी शेगावात दाखल झाले आहेत..प्रगटदिन उत्सवानिमित्त श्रींच्या मंदिरात सप्ताहभर भजन, कीर्तनासह विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. मंदिर परिसराची आकर्षक रंगरंगोटी करण्यात आली असून, फुलांच्या माळा, आंब्यांच्या पानांची तोरणे व केळीचे खांब लावून सजावट करण्यात आली आहे. विद्युत रोषणाईमुळे रात्रीच्या वेळी मंदिर परिसर उजळून निघाला आहे. उत्सव काळात दररोज सकाळी ६ ते ६.४५ काकडा, सकाळी ७.१५ ते ९.१५ भजन, दुपारी ४ ते ५ प्रवचन, सायं. ५.३० ते ६ हरिपाठ आणि रात्री ८ ते १० कीर्तन असे धार्मिक कार्यक्रम ता. २ ते ९ फेब्रुवारीदरम्यान पार पडत आहेत..शेगाव येथे श्रींच्या १४८ व्या प्रगटदिन उत्सवास आजपासून सुरुवात; श्री संस्थानमध्ये विविध धार्मिक कार्यक्रमांची जय्यत तयारी!.सोमवारी रामबुवा डोंगरे (जाटनांदुर), मंगळवारी मनोज बुवा कुलकर्णी (पिंप्राळा), बुधवारी अनिरुद्ध बुवा क्षिरसागर (सावरगाव माशिवर), गुरुवारी बळीराम बुवा (दौंड), शुक्रवारी संभाजी बुवा मेहुणकर (धाराशिव) आणि शनिवारी (ता. ७) मयूर बुवा बोडखे (श्री क्षेत्र देहू) यांचे कीर्तन झाले. तर रविवारी (ता. ८ फेब्रुवारी) रात्री ८ ते १० या वेळेत श्रीहरी बुवा वैष्णव (जालना) यांचे कीर्तन होणार आहे. तसेच मिती माघ वद्य ७, रविवारी सकाळी १० ते १२ या वेळेत भरत बुवा पाटील (मु. म्हैसवाडी) यांचे 'शेगांवी श्रींच्या प्रागट्य' निमित्त कीर्तन होईल..या उत्सवात महारुद्रस्वाहाकारास माघ वद्य १, सोमवारी आरंभ झाला असून, आज माघ वद्य ७, रविवारी सकाळी १० वाजता यागाची पूर्णाहुती व अवभृत स्नान होणार आहे. दुपारी शहरातील प्रमुख दिंडी मार्गाने पालखी परिक्रमा निघणार आहे. तर ता. ९ फेब्रुवारी रोजी माघ वद्य ८, सोमवारी रविंद्र बुवा हरणे (मु. श्री क्षेत्र मुक्ताईनगर) यांचे सकाळी ७ ते ८ या वेळेत काल्याचे कीर्तन होणार असून, त्यानंतर उत्सवाची सांगता होईल..श्रींच्या प्रगटदिन उत्सवानिमित्त राज्यासह देशभरातून असंख्य भाविक दर्शनासाठी संतनगरी शेगावात दाखल झाले आहेत. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून शेकडो भजनी दिंड्यांचेही आगमन सुरू आहे. एकूणच हा उत्सव श्री संस्थानच्या वतीने मोठ्या भक्तिभावात व उत्साहात साजरा केला जात आहे..चिंचवडला श्री गजानन महाराज प्रगटदिन उत्सव सुरू.भजनी दिंड्या व भाविकांची वाढती गर्दी लक्षात घेऊन श्री संस्थानच्या वतीने ये-जा करण्यासाठी एकेरी मार्ग व्यवस्था करण्यात आली आहे. तसेच नेहमीप्रमाणे भाविक वारकऱ्यांसाठी दररोज सकाळी १० ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत महाप्रसादाचे वितरण करण्यात येत आहे. उत्सवानिमित्त येणाऱ्या भाविकांची कोणतीही गैरसोय होऊ नये, यासाठी संस्थानच्या वतीने सर्व आवश्यक व्यवस्था करण्यात आली आहे. संस्थानचे सेवाधारी विश्वस्त व असंख्य सेवाधारी भक्तांच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर आहेत..दर्शनासाठी मंदिर रात्रभर खुलेप्रगटदिनी होणारी प्रचंड गर्दी लक्षात घेऊन श्री संस्थानच्या वतीने ता. ७ व ८ फेब्रुवारी रोजी श्रींचे मंदिर रात्रभर खुले ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दिवसभरात सर्व भाविकांना दर्शन घेणे शक्य होत नसल्याने व मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होत असल्यामुळे मंदिर प्रशासनाने हा निर्णय घेतला आहे. सध्या संतनगरी शेगावात भाविकांची मोठी मांदियाळी पाहायला मिळत आहे..