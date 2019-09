साकोली : महिला रुग्णालयाला सावित्रीबाई फुले यांचे नाव देणार

साकोली (भंडारा) : 60 कोटी रुपयांच्या निधीतून निर्मित होणाऱ्या भंडारा येथील महिला रुग्णालयाला आई सावित्रीबाई फुले महिला रुग्णालय, असे नाव देण्याची घोषणा जिल्ह्याचे पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी केली. तसेच ओबीसी मुलामुलींच्या शिक्षणासाठी भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यात प्रत्येकी 250-250 मुलामुलींचे वसतिगृह प्रस्तावित असल्याचे त्यांनी सांगितले.

साकोली येथील मंगलमूर्ती सभागृहात आज, शनिवारी आयोजित माळी समाजाच्या मेळावा व गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार समारंभात ते अध्यक्षस्थानावरून बोलत होते. यावेळी मंचावर ओबीसी महामंडळाचे उपाध्यक्ष अविनाश ठाकरे, खासदार सुनील मेंढे, आमदार बाळा काशिवार, नगराध्यक्ष धनवंता राऊत, अखिल भारतीय माळी महासंघाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. श्रीकांत भुसारी, गोंदियाचे जिल्हाध्यक्ष देवीदास गुरनुले, माजी जिल्हा परिषद उपाध्यक्ष तु. रा. भुसारी, डॉ, विजया नंदुरकर, डॉ. राजेश नंदुरकर, पंचायत समितीचे उपसभापती शिवाजी देशकर, समता परिषदेचे अध्यक्ष संतोष भेदे, शंकर राऊत मंचावर उपस्थित होते.

भंडारा व गोंदिया जिल्ह्यांत ग्रामीण विकासाला चालना देण्यासाठी जिल्हा निधीतून 300 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. प्रत्येक समाजाला राजकीय, शैक्षणिक व आर्थिक उत्थानासाठी "सबका साथ, सबका विकास' याला सार्थक करण्याचे प्रयत्न शासनाकडून सुरू आहेत. महात्मा जोतिबा फुले व आई सावित्रीबाई फुले यांना भारतरत्न मिळावा; याकरिता मुख्यमंत्र्यांच्या माध्यमातून मागणी करण्यात येईल, असे पालकमंत्री म्हणाले. माळी समाज भाजीपाला व फळ उत्पादन करतात. या पिकाच्या संरक्षणासाठी गोंदिया येथे कोल्डस्टोअरेज बांधण्यात येईल, असे आश्‍वासनही त्यांनी दिले.

या कार्यक्रमात माळी समाजातील गुणवंत विद्यार्थ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. तसेच शेतकरी, आदर्श शिक्षक व विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला. उपस्थितांनी माळी समाजाच्या विकासाबाबत मार्गदर्शन केले.

कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक डॉ. श्रीकांत भुसारी यांनी केले. संचालन श्री. हटकर यांनी तर, आभार डॉ. राजेश नंदुरकर यांनी मानले.

Web Title: Savitribai Phule will name the women's hospital