Gadchiroli News :एटापल्लीमध्ये संस्कार पब्लिक स्कुलच्या व्हॅनचा अपघात; पाच विद्यार्थी जखमी!

School Van Accident : एटापल्लीच्या तोडसा भागातील विद्यार्थी शाळेत जात असताना व्हॅन अपघातग्रस्त झाली. वाहन चालकाचा ताबा सुटल्यामुळे व्हॅन भरधाव वेगाने दुर्घटनाग्रस्त झाली.
एटापल्ली (जि. गडचिरोली) : तालुक्यातील तोडसा येथील विद्यार्थी एटापल्ली येथे शाळेत घेऊन येत असताना वाहन चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने भरधाव वेगाने असलेल्या संस्कार पब्लिक स्कुलच्या व्हॅनचा अपघात झाला. वाहन क्रमांक एम. एच. ३३ व्ही १८०१ या वाहनात पाच विद्यार्थी शाळेत येत होते. अपघात झाल्यानंतर जवळ असलेल्या एटापल्ली ग्रामीण रुग्णालय येथे प्राथमिक उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल करणे अपेक्षित होते.

