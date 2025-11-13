Shegaon News : शेगाव मध्ये कार मधून जाणारी दहा लाख रोकड पकडली; निवडणूक विभागाच्या पथकाची कार्यवाही

शेगाव : वरवट बकाल कडून शेगाव कडे येणाऱ्या एका पांढऱ्या रंगाचे कीया गाडीमध्ये दहा लाखाची रोकड निवडणूक विभागाच्या एसएसटी पथकाने केलेल्या तपासणी दरम्यान पकडून जप्त केली सदर कार्यवाही ता.१३ रोजी सायंकाळी ५ वाजता दरम्यान स्थानिक गौरव हॉटेल जवळ करण्यात आली आहे. याबाबत प्राप्त माहिती अशी की नगरपरिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने विविध रस्त्यावर निवडणूक विभागाचे पथक मार्फत नाकाबंदी करून वाहनांची तपासणी केली जात आहे..आचरा येथील अनुष्का गावकर भाजपमध्ये.सदर पथक रस्त्यावर थांबलेले असताना वरवट बकाल कडून आलेल्या एम एच २८- बी क्यू - ५९०६ क्रमांकाच्या सेल्सटॉस कंपणीच्या पांढऱ्या रंगाच्या किया गाडीत त्यांना दहा लाखाची रक्कम आढळली याबाबत गाडी मालक शेख मुस्तफा शेख महमूद रा.रोहिणखेड ता.मोताळा जिल्हा बुलढाणा यांना विचारपूस केली असता ते समाधानकारक उत्तर देऊ शकले नाही त्यामुळे ही रक्कम जप्त करण्यात आली आहे शेगाव शहर पोलीस स्टेशन मध्ये सदर रक्कम तात्पुरत्या स्वरूपात ठेवण्यात आली असून याप्रकरणी पुढील कार्यवाही संबंधित तहसीलदार यांचे मार्गदर्शनात करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ही रोकड कोषागार कार्यालयात किंवा इन्कम टॅक्स विभागाकडे सुपूर्द करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.