Shegaon News : शेगाव मध्ये कार मधून जाणारी दहा लाख रोकड पकडली; निवडणूक विभागाच्या पथकाची कार्यवाही

Election Department : नगरपरिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शेगाव आणि आसपासच्या रस्त्यांवर निवडणूक विभागाचे पथक स्थापन केले असून वाहनांची तपासणी करून अवैध रोकड आणि निवडणूक नियमांचे उल्लंघन शोधण्यात येत आहे.
शेगाव : वरवट बकाल कडून शेगाव कडे येणाऱ्या एका पांढऱ्या रंगाचे कीया गाडीमध्ये दहा लाखाची रोकड निवडणूक विभागाच्या एसएसटी पथकाने केलेल्या तपासणी दरम्यान पकडून जप्त केली सदर कार्यवाही ता.१३ रोजी सायंकाळी ५ वाजता दरम्यान स्थानिक गौरव हॉटेल जवळ करण्यात आली आहे. याबाबत प्राप्त माहिती अशी की नगरपरिषद निवडणुकीच्या अनुषंगाने विविध रस्त्यावर निवडणूक विभागाचे पथक मार्फत नाकाबंदी करून वाहनांची तपासणी केली जात आहे.

