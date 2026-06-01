विदर्भ

शेगावजवळ ओव्हरहेड केबल तुटल्याने मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत; अमरावती–पुणे एक्स्प्रेससह अनेक गाड्या खोळंबल्या

Central Railway Services Hit Near Shegaon : या तांत्रिक बिघाडामुळे अमरावती–पुणे एक्स्प्रेससह विदर्भ एक्स्प्रेस, पुणे–नागपूर मार्गावरील काही गाड्या विविध ठिकाणी खोळंबल्या आहेत.
Shubham Banubakode
शेगाव : शेगाव रेल्वे स्थानकाजवळ पुणे–मुंबई दिशेकडे जाणाऱ्या अप मार्गावरील ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक केबल तुटल्याने रविवारी सायंकाळी रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. या तांत्रिक बिघाडामुळे अमरावती–पुणे एक्स्प्रेससह विदर्भ एक्स्प्रेस, पुणे–नागपूर मार्गावरील काही गाड्या विविध ठिकाणी खोळंबल्या असून प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला.

