शेगावजवळ ओव्हरहेड केबल तुटल्याने मध्य रेल्वेची वाहतूक विस्कळीत; अमरावती–पुणे एक्स्प्रेससह अनेक गाड्या खोळंबल्या

शेगाव : शेगाव रेल्वे स्थानकाजवळ पुणे–मुंबई दिशेकडे जाणाऱ्या अप मार्गावरील ओव्हरहेड इलेक्ट्रिक केबल तुटल्याने रविवारी सायंकाळी रेल्वे वाहतुकीवर मोठा परिणाम झाला. या तांत्रिक बिघाडामुळे अमरावती–पुणे एक्स्प्रेससह विदर्भ एक्स्प्रेस, पुणे–नागपूर मार्गावरील काही गाड्या विविध ठिकाणी खोळंबल्या असून प्रवाशांना गैरसोयीचा सामना करावा लागला..मिळालेल्या प्राथमिक माहितीनुसार, शेगाव येथील भक्त निवास परिसरालगत अप रेल्वे मार्गावरील ओव्हरहेड केबल अचानक तुटल्याने वीजपुरवठा खंडित झाला. परिणामी, अमरावती–पुणे एक्स्प्रेस ही शेगाव स्थानकापासून सुमारे दोन किलोमीटर अंतरावर थांबविण्यात आली. तसेच या मार्गावरील इतर काही गाड्यांनाही सुरक्षिततेच्या कारणास्तव थांबविण्याचा निर्णय रेल्वे प्रशासनाने घेतला. घटनेची माहिती मिळताच रेल्वेच्या तांत्रिक विभागाचे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले..केबल दुरुस्तीचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले असून रेल्वे वाहतूक पूर्ववत करण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. प्राथमिक अंदाजानुसार दुरुस्तीचे काम पूर्ण होऊन वाहतूक सुरळीत होण्यासाठी आणखी दोन ते तीन तासांचा कालावधी लागू शकतो, अशी माहिती रेल्वे सूत्रांनी दिली. या अचानक झालेल्या बिघाडामुळे अनेक प्रवाशांचा प्रवास खोळंबला. विशेषतः पुणे, मुंबई तसेच नागपूरकडे जाणाऱ्या प्रवाशांना उशीराचा फटका बसला आहे. परिस्थितीवर नियंत्रण मिळविण्यासाठी रेल्वेचे अधिकारी सातत्याने प्रयत्न करत आहेत..दरम्यान, रेल्वे प्रशासनाकडून प्रवाशांना संयम बाळगण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. दुरुस्तीचे काम पूर्ण होताच टप्प्याटप्प्याने रेल्वे वाहतूक सुरू करण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले. तांत्रिक बिघाडामुळे प्रभावित झालेल्या गाड्यांच्या वेळापत्रकात बदल होण्याची शक्यता असून, प्रवाशांनी रेल्वेच्या अधिकृत सूचना आणि अद्ययावत माहितीकडे लक्ष ठेवावे, असेही प्रशासनाने स्पष्ट केले. या घटनेमुळे मध्य रेल्वेच्या या महत्त्वाच्या मार्गावरील वाहतुकीवर तात्पुरता परिणाम झाला असून, दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाल्यानंतरच परिस्थिती पूर्णपणे सुरळीत होणार आहे.