बाप तो बाप रहेगा! बाईबद्दल विधान शिंदेंच्या आमदाराला भोवणार, मध्यरात्री गुन्हा दाखल

महिलांच्या शारीरिक ठेवणीवर वादग्रस्त टिप्पणी केल्यानं बुलढाण्याचे आमदार संजय गायकवाड यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे. महिलांबाबत असंसदीय आणि लज्जास्पद असं विधान केल्या प्रकरणी शिवसेनेचे आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरोधात बुलढाणा शहर पोलीस ठाण्यात मध्यरात्री गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. शिंदेंच्या आमदाराविरोधात गुन्हा दाखल झाल्यानं बुलढाण्यात खळबळ उडाली आहे. .चिखली मतदारसंघात भाजप आमदार श्वेता महाले यांच्या पतीच्या वाढदिनी बुलढाणा शहरात गेल्या आठवड्यात रॅली काढण्यात आली होती. या रॅलीत बाप तो बाप रहेगा हे गाणं वाजवलं होतं. याच गाण्यावरून आमदार संजय गायकवाड यांना प्रतिक्रिया विचारण्यात आली होती. तेव्हा मिश्किल टिप्पणी करत असताना गायकवाड यांनी वादग्रस्त विधान केलं होतं..Kolhapur Politics: मंत्री हसन मुश्रीफ-डॉ. विनय कोरे यांच्यात खलबते; बंद दाराआड तासभर चर्चा, तपशील गुलदस्त्यात.बाप तो बाप रहेगा हे पुरुषानं बोललं तर ठिक आहे. पण बाईने म्हटलं तर बापासारखं शरीर ती कुठून आणणार अशी प्रतिक्रिया आमदार गायकवाड यांनी दिली होती. त्यावेळी आक्षेपार्ह हातवारेही केले होते असा आरोप महिलेनं केला आहे. आमदार गायकवाड यांचं ते विधान सोशल मीडियावर प्रचंड व्हायरल झालं होतं..आमदार संजय गायकवाड यांच्याविरोधात तक्रार देणाऱ्या महिलेनं सांगितलं की, त्यांनी केलेलं विधान स्त्री जातीचा अपमान करणारं, उपहासात्मक आणि लज्जा उत्पन्न करणारं आहे. आमदारांनी हे कृत्य जाणीवपूर्वक केलं आणि त्याचा मानसिक त्रास झाल्याचंही तक्रारीत म्हटलंय..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.