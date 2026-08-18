मी दिलेला निर्णय शाश्वत, सिब्बल यांचे आरोप बिनबुडाचे! राहुल नार्वेकरांचं जोरदार प्रत्युत्तर, नेमकं काय म्हणाले?

शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हाबाबत आपण दिलेला निर्णय हा कायद्याच्या चौकटीत आणि सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांच्या आधारे घेतलेला आहे. त्यामुळे या निर्णयात कोणताही बदल होईल, असे आपल्याला वाटत नाही, असा ठाम दावा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केला..शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी केलेल्या युक्तिवादावर नार्वेकर यांनी भाष्य केले. कपिल सिब्बल हे त्यांच्या पक्षकाराच्या वतीने युक्तिवाद करीत आहेत. त्यामुळे त्यांनी न्यायालयात मांडलेल्या भूमिकेतून कोणतीही बाब आपोआप सिद्ध होत नाही, असे नार्वेकर यांनी स्पष्ट केले..विधानसभा अध्यक्षांनी अधिकारांच्या मर्यादा ओलांडल्या, सुप्रीम कोर्टात कपिल सिब्बल आक्रमक; सुनावणीत नेमकं काय घडतंय?.“मी घेतलेली भूमिका आणि दिलेला निर्णय हा कायद्याच्या चौकटीत राहून घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या निकषांच्या आधारेच हा निर्णय देण्यात आला आहे,” असे नार्वेकर यांनी सांगितले. आपल्या निर्णयाबाबत करण्यात येणाऱ्या आरोपांवरही त्यांनी तीव्र शब्दांत प्रतिक्रिया दिली. संबंधित पक्षकारांच्या वतीने वकील आपापले युक्तिवाद करतील; मात्र त्यांच्या युक्तिवादाचा अर्थ तोच अंतिम सत्य आहे, असा होत नाही, असे त्यांनी नमूद केले..Shiv Sena Supreme Court hearing : कलम १९(c) वरून सुप्रीम कोर्टात खडाजंगी; सिब्बल यांच्या युक्तिवाद, त्यावर न्यायाधीशांचे प्रतिप्रश्न, वाचा नेमकं काय घडलं?.“अध्यक्षांनी काय निर्णय घेतला आहे, हे त्यांना कसे समजले, हा पहिला प्रश्न आहे. त्यामुळे अशा बिनबुडाच्या आरोपांमुळे माझ्या निर्णयावर कोणताही फरक पडणार नाही,” असे नार्वेकर म्हणाले. शिवसेना पक्ष आणि पक्षचिन्हाच्या वादात विधानसभा अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणी महत्त्वाची ठरत आहे. या पार्श्वभूमीवर नार्वेकर यांच्या वक्तव्यामुळे राजकीय वर्तुळात पुन्हा चर्चेला उधाण आले आहे. आपला निर्णय “अत्यंत शाश्वत” असून त्यात कोणताही बदल होईल, असे वाटत नसल्याचे त्यांनी ठामपणे सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.