शिवसेनेच्या शहरप्रमुखावर धारधार शस्त्रांनी हल्ला; वाहनाचीही तोडफोड, थोडक्यात वाचला जीव, चौघांना अटक...

अकोला : शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे अकोला शहरप्रमुख राहुल कराळे यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न रविवारी रात्री झाला. यात हल्लेखोरांनी त्यांच्या गाडीवर तलवार व हातोड्याने हल्ला केल्याने एकच खळबळ उडाली. याप्रकरणी सिव्हिल लाईन पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला असून पोलिसांनी काही तासातच चार जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. या घटनेमुळे शहरातील राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे..राहुल सुरेश कराळे (वय ३२, रा. लोखंडे लेआउट, मोठी उमरी) यांनी दिलेल्या तक्रारीनुसार, १ मार्च रोजी ते कामानिमित्त बाहेरगावी गेले होते. रात्री सुमारे ९.४० वाजता ते घरी परतले. घराजवळ बोलेरो (एमएच ३० बीबी २७००) उभी करत असताना मोटारसायकलवरून आलेल्या तिघांनी त्यांच्या वाहनावर हल्ला चढविला. हल्लेखोरांनी वाहनाच्या काचा फोडण्याचा प्रयत्न केला तसेच शस्त्रांनी वार करण्याचाही प्रयत्न केला. जीव वाचवण्यासाठी कराळे हे गाडीच्या सीटच्या मागे लपले..Akola Accident: तेल्हारा शेरी फाट्यावर भीषण अपघात; माळेगावच्या तीन अल्पवयीन मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू, आयशर अन् दुचाकीची समाेरासमाेर धडक! .दरम्यान परिसरातील नागरिकांनी आरडाओरडा केल्याने हल्लेखोरांनी घटनास्थळावरून पळ काढला. जाताना “आज बच गया, सात-आठ दिन में गोली मार देंगे,” अशी धमकी दिल्याचे साक्षीदारांनी सांगितले आहे. या धमकीमुळे परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. घटनास्थळाजवळील सीसीटीव्ही फुटेज व गोपनीय माहितीच्या आधारे तपास पथकाने अवघ्या दोन तासांत संशयितांचा माग काढला. हर्षल दिलीप मंडलीक (वय ३२), चेतन विजय खंडारे (वय ३७), सागर संतोष इंगळे (वय २५) आणि वैभव दिनेश गोपनारायण (वय २७) अशी ताब्यात घेण्यात आलेल्या व्यक्तींची नावे आहेत. प्राथमिक चौकशीत जुन्या वैमनस्यातून हा हल्ला केल्याची कबुली संबंधितांनी दिल्याचे सूत्रांनी सांगितले..दरम्यान, फिर्यादीत तलवार व अग्नीशस्त्राचा उल्लेख करण्यात आला असला तरी तपासादरम्यान पाहिलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये संबंधितांकडे अग्नीशस्त्र किंवा तलवार स्पष्टपणे दिसत नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे प्रत्यक्षात कोणत्या प्रकारचे शस्त्र वापरण्यात आले, याबाबत सखोल चौकशी सुरू आहे. या घटनेनंतर शहरातील राजकीय व्यक्तींच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. जुन्या वादातून हा प्रकार घडल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष समोर आला असला, तरी धमकीच्या पार्श्वभूमीवर अधिक सतर्कता बाळगण्याची गरज व्यक्त होत आहे..Akola Tourism: नरनाळा महोत्सवाने पेटवली पर्यटन क्रांतीची मशाल: गुंतवणूकदारांकडून दखल, रोजगाराचा नवा अध्याय! .प्रकरणाचा पुढील तपास सुरू असून अधिक माहिती लवकरच स्पष्ट होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबधितावर कठोर कारवाई करावी. तसेच शिवसेना (उबाठा) शहरप्रमुख राहुल कराळे यांना पोलिस संरक्षण द्यावे, अशी मागणी शिवसेना (उबाठा) आमदार नितीन देशमुख यांनी केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.