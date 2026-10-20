शिवा शर्मा हत्याकांड: लखनऊमधून फरार झालेली श्रद्धा दुबे नागपुरात सापडली; बहीण अन् चालकही अटकेत, ११ दिवस पोलिसांना गुंगारा

शिवा शर्मा हत्याकांडातील मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे हिला अखेर पोलिसांनी अटक केली आहे. तब्बल ११ दिवसांच्या शोधमोहिमेनंतर नागपूरमधील वर्धा रोड परिसरातील चिंचभवन येथून तिला ताब्यात घेण्यात आलं. उत्तर प्रदेश एसटीएफच्या वाराणसी युनिटने आणि लखनऊ कमिशनरेटच्या पोलिसांनी नागपूर पोलिसांच्या मदतीने ही कारवाई केली. श्रद्धासोबत तिची बहीण रश्मी दुबे आणि चालक तन्वीर यालाही अटक करण्यात आली आहे. नागपूर क्राइम ब्रँचचे डीसीपी दीपक अग्रवाल यांनी श्रद्धाच्या अटकेला दुजोरा दिला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, लखनऊमध्ये रविवारी उच्च न्यायालयात अटकेपासून संरक्षण मिळवण्यासंदर्भातील कागदपत्रांवर स्वाक्षरी केल्यानंतर श्रद्धा दुबे ही तन्वीरसोबत फरार झाली होती. त्यानंतर पोलिसांनी आणि एसटीएफच्या पथकांनी तिचा शोध सुरू केला. या काळात तिची बहीण रश्मी दुबेही तिच्यासोबत होती. दोघींचा ठावठिकाणा शोधण्यासाठी तपास यंत्रणांकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू होते..Kolhapur Mangav Murder Case : मंदिरातून परतताना अल्पवयीन मुलगीचा धारदार शस्त्राने खून, कोल्हापुरातील माणगाव धक्कादायक घटना; आरोपीचा अद्यापही शोध नाही.श्रद्धाचा शोध घेत असताना तपास पथकांना कानपूर क्रमांकाच्या एका गाडीची माहिती मिळाली. श्रद्धा, तिची बहीण रश्मी आणि चालक तन्वीर याच गाडीतून फिरत असल्याचं सांगितलं जात आहे. या गाडीतून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तपासाची दिशा पुढे नेली. तपासादरम्यान पोलिसांनी आयपी अॅड्रेसचा मागोवा घेतला. या माहितीच्या मदतीने तपास पथकांना श्रद्धा नागपुरात असल्याचा सुगावा लागला. त्यानंतर उत्तर प्रदेश एसटीएफच्या वाराणसी युनिटने, लखनऊ पोलिसांनी आणि नागपूर पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करत तिघांनाही अटक केली..Ankita Bhandari Murder Case: अंकिता भंडारी प्रकरणात दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा; कसा होता तपासापासून न्यायालयीन निकालापर्यंतचा प्रवास?.उत्तर प्रदेश एसटीएफच्या माहितीनुसार, श्रद्धा दुबे वारंवार आपलं ठिकाण बदलत होती. त्यामुळे तिचा शोध घेणं पोलिसांसाठी आव्हानात्मक ठरत होतं. ती पोलिसांना चकवा देण्याचा प्रयत्न करत होती. नागपुरातूनही पुढे दुसरीकडे पळून जाण्याच्या तयारीत असताना पोलिसांनी तिला पकडलं. सध्या या प्रकरणात पुढील कायदेशीर प्रक्रिया सुरू असून, तपास यंत्रणा पुढील कारवाई करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.