विदर्भ

Chandrapur: बिबट्याच्या हल्ल्यातून पत्नीने पतीला सुखरूप वाचवले!

Leopard Attack in Sindewahi Farm Area: सिंदेवाही तालुक्यातील पळसगाव (जाट) येथे शेतात काम करत असताना बिबट्याने शेतकऱ्यावर हल्ला केला. मात्र पत्नीच्या धाडसामुळे आणि कुऱ्हाडीने केलेल्या प्रतिकारामुळे पतीचा जीव वाचला.
Chandrapur

Chandrapur

esakial

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सिंदेवाही: तालुक्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वाघ आणि बिबट्यांच्या हल्ल्यांचे सत्र वाढले आहे. सध्या शेतीकामांचे दिवस असल्याने शेतकरी आपल्या शेतातील कामे करण्यासाठी दररोज शेतावर जात आहे. अशातच सिंदेवाही तालुक्यात येणाऱ्या पळसगाव (जाट) येथे एक अंगावर काटा आणणारी थरारक घटना घडली. पत्नीने दाखवलेल्या धाडसामुळे आणि समयसूचकतेमुळे एका शेतकऱ्याचे प्राण वाचले.

Loading content, please wait...
Chandrapur
vidarbha