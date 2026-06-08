Chandrapur: बिबट्याच्या हल्ल्यातून पत्नीने पतीला सुखरूप वाचवले!

सिंदेवाही: तालुक्यामध्ये गेल्या काही दिवसांपासून वाघ आणि बिबट्यांच्या हल्ल्यांचे सत्र वाढले आहे. सध्या शेतीकामांचे दिवस असल्याने शेतकरी आपल्या शेतातील कामे करण्यासाठी दररोज शेतावर जात आहे. अशातच सिंदेवाही तालुक्यात येणाऱ्या पळसगाव (जाट) येथे एक अंगावर काटा आणणारी थरारक घटना घडली. पत्नीने दाखवलेल्या धाडसामुळे आणि समयसूचकतेमुळे एका शेतकऱ्याचे प्राण वाचले. .पळसगाव (जाट) येथील स्मशानभूमीजवळ लोमेश गायकवाड (वय ४५) यांचे शेत आहे. रविवारी (ता. ७) सकाळी लोमेश गायकवाड हे आपल्या पत्नीसमवेत शेतात काम करत होते. दोघेही कामात मग्न असताना शेतातील झुडपांमध्ये दबा धरून बसलेल्या एका बिबट्याने अचानक लोमेश गायकवाड यांच्यावर झडप घालून हल्ला केला..Chandrapur: दोनशे मीटर परिसरात नो पार्किंग झोन; चंद्रपूर बसस्थानक; खासगी प्रवासी वाहनांवर कारवाई.बिबट्याचा हा हल्ला इतका अनपेक्षित होता की, लोमेश गायकवाड अत्यंत घाबरून गेले. जखमी आणि हतबल झालेल्या पतीला बिबट्याच्या जबड्यात पाहून कोणत्याही सामान्य व्यक्तीचा थरकाप उडाला असता. मात्र, त्यांच्या पत्नीने अजिबात धीर सोडला नाही.\\.पतीवर बिबट्याने केलेला जीवघेणा हल्ला पाहताच त्या माऊलीने क्षणाचाही विलंब न करता प्रसंगावधान राखले. तिने न घाबरता आणि न डगमगता हातातील कुऱ्हाडीनिशी थेट बिबट्यालाच आव्हान दिले. तिने हातातील कुऱ्हाडीने बिबट्यावर जोरदार प्रहार करण्यास सुरुवात केली आणि सोबतीलाच जोरजोरात आरडाओरडा करून परिसर डोक्यावर घेतला..एका महिलेने केलेला हा जबरदस्त आणि धाडसी प्रतिकार पाहून अखेर बिबट्याही चक्रावला आणि प्रचंड घाबरला. त्या शूर महिलेच्या एकामागून एक होणाऱ्या हल्ल्यांपुढे बिबट्याला माघार घ्यावी लागली. त्यानंतर बिबट्याने शेतातून धूम ठोकली. बिबट्या पळून गेल्यामुळे लोमेश गायकवाड यांची त्याच्या तावडीतून सुखरूप सुटका झाली..Premium|MSCI Rebalancing Impact : शेअर बाजारातील ‘कन्सॉलिडेशन’ कायम; गुंतवणूकदारांसमोर नवे प्रश्न.एरवी अशक्यप्राय वाटणारी ही गोष्ट या महिलेने केवळ आपल्या आत्मबळावर आणि धाडसावर शक्य करून दाखवली. एकटीने बिबट्याचा हल्ला परतवून लावत तिने आपल्या पतीला मृत्यूच्या दारातून सुखरूप परत आणले. या संपूर्ण परिसरामध्ये सध्या या धाडसी महिलेच्या हिमतीची आणि शौर्याचीच चर्चा रंगली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.