Chandrapur: बस आणि ट्रकची समोरासमोर भीषण धडक; सिंदेवाहीची घटना; ३१ प्रवासी जखमी, १६ जण चंद्रपूरला रवाना

सिंदेवाही: तालुक्यातील पळसगाव (जाट) जवळील वळण मार्गावर गुरुवारी (ता.२) सायंकाळी ४ वाजताच्या सुमारास एका भीषण अपघाताची घटना घडली. राजुरा-तुमसर राज्य परिवहन मंडळाची बस आणि गिट्टीने भरलेला ट्रक यांच्यात समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या भीषण अपघातात बसमधील अंदाजे ३१ प्रवासी जखमी झाले आहे. अपघात इतका भयानक होता की, दोन्ही वाहनांच्या समोरील भागाचा चक्काचूर झाला असून वाहने एकमेकांमध्ये दबली गेली होती..प्राप्त माहितीनुसार, राजुरा येथून तुमसरकडे जाणारी बस दुपारी ३.३० वाजताच्या सुमारास सिंदेवाही स्थानकावरून प्रवासी घेऊन पुढील प्रवासासाठी निघाली होती. बस सिंदेवाहीवरून निघून अवघा अर्धा तास झाला असतानाच, पळसगाव (जाट) समोरील वळण मार्गावर चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले. नियंत्रण सुटल्यामुळे बस विरुद्ध दिशेने धावू लागली आणि त्याच वेळी समोरून येणाऱ्या गिट्टीने भरलेल्या एका भरधाव ट्रकला तिने समोरासमोर जोरदार धडक दिली. या धडकेच्या आवाजाने परिसर हादरून गेला आणि बसमधील प्रवाशांनी एकच टाहो फोडला..Ketan Agrawal Murder : केतन अग्रवाल हत्याकांडाचे बीड कनेक्शन, सिया-चेतनला मदत करणारा 'तो' तरुण कोण? तपासात धक्कादायक माहिती समोर .पोलिसांनी स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने तात्काळ बचावकार्य सुरू करून सर्व जखमींना वाहनांमधून बाहेर काढले. या दुर्घटनेत जखमी झालेल्या सर्व ३१ प्रवाशांना प्रथमोपचार आणि पुढील उपचारासाठी सिंदेवाही येथील ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले..Sankashti Chaturthi 2026: सर्वार्थ सिद्धी योगामुळे वृषभसह 'या' 4 राशींवर गणरायाची विशेष कृपा; अचानक होऊ शकतो धनलाभ!.मदत कार्यात तरुणांचा सहभागया संकटसमयी स्थानिक तरुणांनी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दाखवलेली तत्परता कौतुकास्पद ठरली. अपघाताची माहिती मिळताच आदिल पठाण, सूरज ठाकरे, रोहित, साईनाथ, नागराज गेडाम, अभिजित मुप्पीडवार आणि युनूस शेख आदी तरुणांनी घटनास्थळी धाव घेतली. या तरुणांनी पोलिसांच्या खांद्याला खांदा लावून जखमींना अपघातग्रस्त वाहनातून बाहेर काढण्यापासून ते त्यांना रुग्णालयात पोहोचवण्यापर्यंत मोलाची मदत केली. इतकेच नव्हे तर ग्रामीण रुग्णालयात प्राथमिक उपचार झाल्यानंतर गंभीर रुग्णांना चंद्रपूरला पाठवण्यासाठी रुग्णवाहिकेमध्ये चढवतानाही या तरुणांनी मोलाचे सहकार्य केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.