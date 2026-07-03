विदर्भ

Chandrapur: बस आणि ट्रकची समोरासमोर भीषण धडक; सिंदेवाहीची घटना; ३१ प्रवासी जखमी, १६ जण चंद्रपूरला रवाना

Head-On Collision Between ST Bus and Truck Near Sindewahi: चंद्रपूर जिल्ह्यातील सिंदेवाहीजवळ एसटी बस आणि गिट्टीने भरलेल्या ट्रकची समोरासमोर भीषण धडक झाली.या अपघातात ३१ प्रवासी जखमी झाले असून १६ जणांना पुढील उपचारासाठी चंद्रपूरला हलविण्यात आले.
Chandrapur

Chandrapur

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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सिंदेवाही: तालुक्यातील पळसगाव (जाट) जवळील वळण मार्गावर गुरुवारी (ता.२) सायंकाळी ४ वाजताच्या सुमारास एका भीषण अपघाताची घटना घडली. राजुरा-तुमसर राज्य परिवहन मंडळाची बस आणि गिट्टीने भरलेला ट्रक यांच्यात समोरासमोर जोरदार धडक झाली. या भीषण अपघातात बसमधील अंदाजे ३१ प्रवासी जखमी झाले आहे. अपघात इतका भयानक होता की, दोन्ही वाहनांच्या समोरील भागाचा चक्काचूर झाला असून वाहने एकमेकांमध्ये दबली गेली होती.

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