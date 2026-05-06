Sindkhed Raja Development: सिंदखेड राजाच्या विकासकामांसाठी जिल्हा नियोजन समितीकडून तात्काळ ९.२५ कोटींच्या निधीची मागणी

सिंदखेड राजा : जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत मातृतीर्थाच्या विविध विकासकामांसाठी तात्काळ निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी नगराध्यक्ष सौरभ तायडे यांनी जिल्हाधिकारी डॉ.प्रवीण देवरे यांच्याकडे केली आहे.शहरातील विविध विकास कामासाठीचा ९ कोटी २५ लाखांचा आराखडा सादर करण्यात आला..राष्ट्रमाता जिजाऊंची प्रतिमा देऊन जिल्हाधिकारी डॉ.प्रवीण देवरे यांचा सत्कार केला यावेळी माजी मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे उपस्थित होते.माजी आरोग्य मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांच्या नेतृत्वात नगराध्यक्ष सौरभ तायडे यांनी जिल्हाधिकारी यांची भेट घेऊन शहराच्या विविध प्रलंबित प्रश्नांवर सविस्तर चर्चा केली आणि दोन महत्त्वपूर्ण निवेदने सादर केली.शहरांतील विकासकामांसाठी ९ कोटी २५ लाखांचा आराखडा नगराध्यक्ष जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेल्या जिल्हा नियोजन समिती अंतर्गत १३ विविध विकासकामां साठी ९.२५ कोटी रुपयांच्या निधीची मागणी केली आहे.शहराचे उत्पन्न मर्यादित असल्याने शासनाने या कामांसाठी विशेष निधी उपलब्ध करून द्यावा,अशी विनंती यावेळी करण्यात आली..नगर परिषदेतील कर्मचारी कमतरता जिल्हाधिकाऱ्यांचे लक्ष वेधले. वाढत्या नागरीकरणामुळे कामाचा व्याप वाढला असताना,कर प्रशासकीय श्रेणी-ब व क मधील पदे,वरिष्ठ लिपिक,वाहनचालक, पंप ऑपरेटर आणि सफाई कामगार अशी अनेक महत्त्वाची पदे रिक्त आहेत.यामुळे जन्म-मृत्यू दाखले,कर वसुली आणि स्वच्छता व्यवस्थापनावर परिणाम होत असून ही पदे तातडीने भरण्याची मागणी करण्यात आली.सिंदखेड राजा शहराचा विकास आणि नागरिकांच्या समस्या सोडवणे हे आमचे सर्वोच्च कर्तव्य आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांशी सकारात्मक चर्चा झाली असून, निधी प्राप्त होताच कामांना गती मिळेल.तसेच रिक्त पदांमुळे होणारी गैरसोय दूर करण्यासाठी आम्ही पाठपुरावा सुरूच ठेवणार असल्यांचे नगराध्यक्ष सौरभ तायडे यांनी यावेळी बोलतांना सांगितले.यावेळी माजी मंत्री डॉ.राजेंद्र शिंगणे यांच्यासह नगराध्यक्ष सौरभ तायडे, माजी नगराध्यक्ष सिताराम चौधरी, नगर परिषदेचे माजी बांधकाम सभापती गणेश झोरे,दीपक ठाकरे,मंगेश खुरपे, ओम भुसारे, गजानन मेहेत्रे यांच्यासह पदाधिकारी व नगरसेवक उपस्थित होते.